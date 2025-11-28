Pubblicità
Francesco Schirru

Due coppe nel giro di un mese: Marocco, Egitto, Algeria e Tunisia in campo per Coppa araba e Coppa d'Africa a dicembre

Alcune rappresentative dell'Africa nord-occidentale giocano a dicembre sia FIFA Arab Cup che Coppa d'Africa: come funziona per i convocati e i giocatori della Serie A.

Il simbolo dei calendari intasati nel 2025/2026 è sicuramente dicembre. Nell'ultimo mese dell'anno, infatti, alcune rappresentative del Nord-Africa, appartenenti all'area del Maghreb, scendono in campo sia per la FIFA Arab Cup, sia per la Coppa d'Africa. Parliamo, in particolare, di Algeria, Egitto, Marocco e Tunisia, appartenenti al continente africano, ma di fatto anche squadre arabe.

Al via il primo dicembre, la FIFA Arab Cup si gioca in Qatar e vedrà al via 16 rappresentative, tra cui Palestina, Arabia Saudita e Iraq, presenti con i propri migliori giocatori, non impegnati di fatto nella Coppa d'Africa di scena venti giorni più tardi.

Decisamente più nota, la Coppa d'Africa scombussolerà i maggiori campionati europei in virtù delle convocazioni di alcuni grandi giocatori, impegnati in Marocco e non in Premier, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1 tra fine dicembre e gennaio. 

Come è possibile, dunque, che diverse rappresentative giochino due tornei nello stesso mese? Poco pubblicizzata, l'Arab Cup è comunque essenziale per le squadre qualificate, comprese quelle doppiamente impegnate.

  • DUE TORNEI IN UN MESE: COSA SUCCEDE ORA

    Come detto, Egitto, Algeria, Tunisia e Marocco giocheranno sia la FIFA Arab Cup, sia la Coppa d'Africa. 

    I giocatori convocati nel primo torneo, potrebbero in teoria prendere parte anche al secondo: dipenderà dal commissario tecnico, dai calciatori stessi, dalla federazione, ma di base i convocati saranno semplicemente diversi.

    Il Marocco, ad esempio, non ha scelto alcun calciatore che milita in Europa e si prenderà in Arab Cup con nomi meno conosciuti al grande pubblico del Vecchio Continente, mentre la Tunisia al contrario ha puntato su un mix, con la maggior parte dei big che verrà scelto per la Coppa d'Africa.

    Stesso discorso del Marocco per l'Egitto: Marmoush e Salah, ad esempio, giocheranno ad esempio in Coppa d'Africa, non in Coppa araba.

    L'Algeria in FIFA Arab Cup, infine, è più vicina al discorso della Tunisia, con alcuni nomi noti a più di nicchia. Mahrez, però, non ci sarà, impegnato più avanti nella Coppa d'Africa.

  • CAMBIANO ANCHE I CT

    I quattro commissari tecnici di Algeria, Marocco, Egitto e Tunisia impegnati in Coppa araba non sono gli stessi che guideranno il team in Coppa d'Africa e dunque al Mondiale 2026, a cui tutte parteciperanno nella prossima estate.

    Partiamo dall'Algeria, che ha ottenuto la qualificazione al Mondiale con l'ex allenatore dell'Algeria, Petkovic. In Coppa araba, però, guiderà la rappresentativa Madjid Bougherra, il cuo ruolo è 'commissario tecnico dell'Algeria A'.

    Nel Marocco non ci sarà il ct Walid Regragui, ma bensì il tecnico della Nazionale olimpica. A guidare l'Egitto Ali Maher e non Hossam Hassan, mentre la Tunisia non si affida a Sami Trabelsi, ma bensì a Kais Yaâkoubi.

  • I GIOCATORI DI SERIE A

    Nessun giocatore di Serie A è stato convocato per la FIFA Arab Cup. 

    Sono del resto pochi anche quelli che prenderanno parte alla Coppa d'Africa, la maggior parte in team provenienti dell'Africa occidentale.

    I convocati per la Coppa d'Africa non sono stati ancora ufficializzati, ma tra di loro dovrebbero esserci alcuni giocatori di nazioni partecipanti alla Coppa araba, risparmiati però per il torneo successivo: tra questi il marocchino El-Aynaoui della Roma e l'algerin Belghali del Verona.

  • LE DATE DI COPPA ARABA E COPPA D'AFRICA

    Coppa d'Asia, prima partita: 1 dicembre 2025

    Coppa d'Asia, finale: 18 dicembre 2025

    Coppa d'Africa, prima partita: 21 dicembre 2025

    Coppa d'Africa, finale: 18 gennaio 2026

