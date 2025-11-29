AFP
Copa Libertadores, l'albo d'oro: le vittorie di Palmeiras, Flamengo e delle big sudamericane
LA SQUADRA CON PIÙ VITTORIE
L'Independiente è il team sudamericano che ha vinto più volte la Copa Libertadores, la Champions del continente.
Team argentino, l'Independiente ha avuto la meglio sugli avversari in sette edizioni della Libertadores, di fatto su sette finali giocate.
Dagli anni '80, però, l'Independiente non ha più avuto modo di giocare una finale del torneo: i successi sono arrivati nel 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e infine 1984.
I SUCCESSI DI PALMEIRAS E FLAMENGO
Dopo la finale del 2-1 vinta dal Palmeiras ai tempi supplementari quattro anni fa, nel 2025 si rinnova la finale contro il Flamengo.
Il Palmeiras ha conquistato la Libertadores nel 1999 e dunque per due anni consecutivi, nel 2020 e nel 2021.
Anche il Flamengo ha vinto la Copa Libertadores tre volte, ovvero nel 1981, 2019 e nel 2022.
Sei finali totali per il Palmeiras, sconfitto nel 1961, 1968 e 2000, mentre il Flamengo è caduto quattro anni fa nella già citata finale contro i rivali brasiliani.
LE VITTORIE DI BOCA E RIVER
Boca Juniors e River Plate non sono solamente le squadre argentine più note al mondo, ma generalmente anche quelle sudamericane maggiormente considerate all'estero.
Il Boca ha vinto la Libertadores sei volte, seconda miglior squadra del torneo dopo l'Independiente: dal 2007, però, non sono arrivati successi, ma solamente tre finali perse.
Il River Plate ha conquistato il torneo quattro volte, battendo il Boca Juniors nella leggendaria finalissima del 2018, passata alla storia coma una delle più attese nella storia del calcio tutto.
DOMINIO BRASILE
Dalla finale River-Boca del dicembre 2018, il Brasile ha sempre portato una propria squadra a vincere la Libertadores.
Il 2025 porta al settimo successo consecutivo per il movimento brasiliano, con una tra Palmeiras e Flamengo ad aumentare il dato portato avanti a Botafogo, Fluminense, e le stesse due finaliste del 29 novembre, ovvero Palmeiras e Flamengo, entrambe vittoriose in due occasioni negli ultimi anni.
Dal 2009, inoltre, solamente una squadra 'estranea' a Brasile e Argentina ha avuto modo di vincere la Libertadores, ovvero la colombiana Atletico Nacional nel 2016.
