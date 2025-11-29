Copa Libertadores, l'albo d'oro: le vittorie di Palmeiras, Flamengo e delle big sudamericane

Dalla finale River-Boca del dicembre 2018, il Brasile ha sempre portato una propria squadra a vincere la Libertadores.

Il 2025 porta al settimo successo consecutivo per il movimento brasiliano, con una tra Palmeiras e Flamengo ad aumentare il dato portato avanti a Botafogo, Fluminense, e le stesse due finaliste del 29 novembre, ovvero Palmeiras e Flamengo, entrambe vittoriose in due occasioni negli ultimi anni.

Dal 2009, inoltre, solamente una squadra 'estranea' a Brasile e Argentina ha avuto modo di vincere la Libertadores, ovvero la colombiana Atletico Nacional nel 2016.