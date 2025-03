Da Rashford e Walker all'esclusione di Grealish: pro e contro dei primi convocati dell'Inghilterra di Tuchel

Il neo ct dell'Inghilterra ha dato vita al ritorno di alcuni fedelissimi, ignorando però calciatori in forma e lasciando a casa Grealish.

La prima Inghilterra di Thomas Tuchel ha preso forma.

Il neo ct ha regalato grandi ritorni come quelli di Rashford, Henderson e Walker mostrando che l'età non è un problema (vedi la prima chiamata del 32enne Dan Burn), integrando però il gruppo anche con forze fresche come Lewis-Skelly:

"Il calcio in generale, forse ancora di più il calcio internazionale, è fatto di spirito di squadra, si tratta di costruire una squadra che ama giocare insieme, che trasmette lo spirito ai tifosi, alla nazione e al Paese - ha detto - Si tratta di costruire una fratellanza, quindi non possiamo farlo solo con i giovani giocatori e non possiamo farlo solo con i giocatori esperti. Secondo me deve esserci un buon equilibrio e un buon mix ed è quello che stiamo cercando di fare".

Tuttavia, nella rosa dei Tre Leoni, non c'è posto per alcuni giocatori che recentemente hanno dato il meglio di sé. E la decisione del tedesco di riaccogliere nella squadra alcuni nomi familiari deve essere sembrata un vero e proprio affronto verso profili come Jack Grealish, che ora deve cercare urgentemente lasciare il Manchester City se vuole giocare di nuovo in nazionale.