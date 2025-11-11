Conte-Napoli, avanti insieme: perché la separazione in questo momento non conviene a nessuno e servirebbe a poco

Antonio Conte resta saldamente sulla panchina del Napoli. Le voci sulle clamorose dimissioni del tecnico dopo la sconfitta di Bologna sono durate poche ore.
Ci ha pensato il presidente Aurelio De Laurentiis in persona a spegnerle con un messaggio pubblicato sul proprio profilo X in cui ribadisce la totale fiducia nell'allenatore dell'ultimo Scudetto.
Il Napoli e Antonio Conte, insomma, vanno avanti insieme. Lo fanno per convinzione, certo, ma anche perché una separazione a novembre non converrebbe a nessuna delle parti in causa.
E probabilmente non risolverebbe gli attuali problemi che pure ci sono, anzi rischierebbe di aggravarli ulteriormente riportando davvero il Napoli alla disgraziata stagione 2023/2024.