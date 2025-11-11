Conte-Napoli, avanti insieme: perché la separazione in questo momento non conviene a nessuno e servirebbe a poco

Ma cosa aveva provocato le voci sulle dimissioni di Conte?

L'allenatore del Napoli si è lasciato andare ad un sfogo molto duro nei confronti della squadra dopo la sconfitta di Bologna: "Quest’anno stiamo continuando a lavorare, ma dobbiamo chiederci come. Se come l’anno scorso o se ci stiamo crogiolando sul fatto che si è vinto, che magari ci indicano come favoriti e pensiamo qualcosa di diverso. Sicuramente non abbiamo quell’energia positiva dello scorso anno. Non è da oggi, i ragazzi sanno cosa penso. Mi dispiace di non riuscire a cambiare questa cosa: significa che non sto facendo un buon lavoro o che qualcuno non vuol sentire".

Per poi rincarare la dose in conferenza: ""Ne parlerò col club, facciamo il compitino e non c'è ancora quella voglia di combattere tutti insieme che c'era l'anno scorso. Mi dispiace, perchè non so se riusciremo a cambiare queste cose. Mi dispiace, perché significa che non sto facendo un buon lavoro, perchè non sono entrato nelle teste dei giocatori, E' giusto che il club lo sappia e lo sa già.Qualcosa bisogna fare, perché non ho voglia di accompagnare un morto. Non posso proteggere nessuno, io sono il primo responsabile. Quando subentrano dinamiche extracalcistiche, quando entri nella testa del calciatore sono cavoli amari. Significa che non sono bravo e mi prendo tutte le responsabilità. Quest'anno stiamo facendo molta fatica perché non siamo squadra. Mi prendo tutta la responsabilità, ma diventa difficile anche per l'allenatore se riuscirà a cambiare questa cosa. Trapianti di cuore non si possono fare. Ognuno sta pensando al suo orticello, l'avevo già visto questo e quindi voglio parlare bene con il club. Devo entrare nel cuore e nella testa dei giocatori, se c'è cuore, se non c'è diventa difficile".