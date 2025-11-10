Conte, l'ipotesi dimissioni e un Napoli in ebollizione: "Sono volati gli stracci in spogliatoio". L'incontro con De Laurentiis definirà tutto

"Ne parlerò col club": questo è uno dei punti principali dello sfogo di Conte al Dall'Ara. E poi, su tutte, quella frase che lascia intendere che un passo indietro potrebbe essere più concreto di quanto si pensi: "Mi dispiace, perché significa che non sto facendo un buon lavoro, perchè non sono entrato nelle teste dei giocatori, E' giusto che il club lo sappia e lo sa già. Qualcosa bisogna fare, perché non ho voglia di accompagnare un morto".

E poi, altre stilettate dirette alla squadra con continui riferimenti alla bontà o meno di chi deve guidarla dalla panchina:

"Io sono il primo eventualmente e prendermi responsabilità. È facile coprirsi dietro agli altri, giusto farlo fino a che siamo ancora in tempo. Sono passati quattro mesi e da quel punto di vista non ho fatto un buon lavoro, non vedo alchimia ma ognuno che pensa al proprio problema. Questo mi dispiace, non mi è piaciuta assolutamente come è arrivata questa sconfitta. Non posso proteggere nessuno, io sono il primo responsabile. Quando subentrano dinamiche extracalcistiche, quando non entri nella testa del calciatore sono cavoli amari. Significa che non sono bravo e mi prendo tutte le responsabilità".