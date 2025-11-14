Conte in vacanza a Torino, quando torna a Napoli: le ultime sull'allenatore e il motivo della sua assenza

Momento estremamente delicato in casa Napoli. Dopo la pesante sconfitta di Bologna, infatti, in casa azzurra si è costretti a fare i conti con il serio infortunio occorso a Frank Zambo Anguissa che, così come accaduto a Lukaku e De Bruyne, sarà costretto a rimanere ai box per diversi mesi.
A fare discutere, inevitabilmente, è stato anche il recente comunicato ufficiale del club partenopeo relativo all'allenatore Antonio Conte che, nel giorno della ripresa degli allenamenti, non ha diretto la seduta, affidando le operazioni al proprio vice Stellini.
Il tecnico salentino, in questi giorni di sosta campionato, non si trova nel capoluogo campano nonostante la sua squadra abbia comunque ripreso a lavorare a Castelvolturno. Di seguito ecco il motivo dell'assenza di Conte.