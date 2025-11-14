Pubblicità
Michael Di Chiaro

Conte in vacanza a Torino, quando torna a Napoli: le ultime sull'allenatore e il motivo della sua assenza

Il tecnico salentino ha lasciato il capoluogo campano, affidando la conduzione degli allenamenti al vice Stellini: perché Conte ha lasciato Napoli? E quando torna?

Momento estremamente delicato in casa Napoli. Dopo la pesante sconfitta di Bologna, infatti, in casa azzurra si è costretti a fare i conti con il serio infortunio occorso a Frank Zambo Anguissa che, così come accaduto a Lukaku e De Bruyne, sarà costretto a rimanere ai box per diversi mesi.

A fare discutere, inevitabilmente, è stato anche il recente comunicato ufficiale del club partenopeo relativo all'allenatore Antonio Conte che, nel giorno della ripresa degli allenamenti, non ha diretto la seduta, affidando le operazioni al proprio vice Stellini.

Il tecnico salentino, in questi giorni di sosta campionato, non si trova nel capoluogo campano nonostante la sua squadra abbia comunque ripreso a lavorare a Castelvolturno. Di seguito ecco il motivo dell'assenza di Conte.

  • IL COMUNICATO DEL NAPOLI

    "Il Napoli ha ripreso gli allenamenti nella giornata odierna. Gli azzurri sono stati impegnati in una seduta pomeridiana, svolgendo una fase di attivazione e a seguire lavoro tecnico-tattico.

    Mister Antonio Conte, come già programmato e concordato da tempo con il club, rientrerà al SSC Napoli Training Center lunedì 17 novembre".

  • CONTE ASSENTE ALLA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI: IL MOTIVO

    Conte, come chiarito dal Napoli, ha saltato la ripresa degli allenamenti della squadra campione d'Italia in carica proprio perché, come accordato tempo addietro con la società campana, sta godendo di alcuni giorni di permesso per ricaricare le batterie in vista della ripresa del campionato.

    Il Napoli, dopo la sosta, sfiderà l'Atalanta allo Stadio 'Maradona' nell'anticipo serale di sabato 22 novembre. Una sfida chiave per provare a rialzare la testa proprio contro Raffaele Palladino, al debutto sulla panchina della Dea.

  • IN VACANZA A TORINO

    Conte, in questi giorni, ha lasciato Napoli, sfruttando i giorni di permesso concordati con il club, per fare rientro a Torino dove sostanzialmente vive ancora con la sua famiglia quando non è impegnato con il Napoli.

    Il tecnico leccese sfrutterà questi giorni di permesso per provare ad azzerare le tensioni dell'ultimo periodo e ripresentarsi tirato a lucido per i prossimi cruciali impegni del Napoli.

  • QUANDO TORNA A NAPOLI?

    Come specificato dal Napoli attraverso il comunicato ufficiale, Conte è atteso a Napoli per la giornata di lunedì 17 novembre, giorno in cui il tecnico salentino tornerà a dirigere gli allenamenti all'imbocco della settimana che culminerà con la sfida di campionato contro l'Atalanta al Maradona.

