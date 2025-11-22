Conte risponde al post X di De Laurentiis dopo Napoli-Atalanta: "Non dovevo riprendermi in mano la squadra"

A DAZN, invece, hanno mostrato a Conte un post pubblicato su X dopo la partita dal presidente Aurelio De Laurentiis:

"Bravo Antonio Conte che si è ripreso in mano la squadra - ha scritto il patron - Bravi i calciatori che hanno eseguito le sue istruzioni".

Conte ha letto, ha sorriso e ha risposto al proprio presidente:

"Non c'era bisogno di riprendermi la squadra, questo è fuor di dubbio. La squadra stava con me, sta con me e starà sempre con me. Così come io starò sempre con loro, a prescindere da tutto e da tutti. Abbiamo un rapporto molto stretto, molto forte con i ragazzi. Sanno che hanno di fronte una persona vera, onesta. Io non riesco a mettere maschere. Sono uno che si espone, cosa che tanti non hanno il coraggio di fare. I ragazzi sanno benissimo che niente e nessuno potrà incrinare il nostro rapporto. Dopo Bologna mi sono preso io la responsabilità".