Conte risponde al post X di De Laurentiis dopo Napoli-Atalanta: "Non dovevo riprendermi in mano la squadra"

Torna alla vittoria il Napoli. La squadra di Antonio Conte si lascia alle spalle la disastrosa sconfitta di Bologna prima della sosta e batte 3-1 l'Atalanta nell'anticipo, volando momentaneamente in vetta in attesa di Inter e Roma.
Una boccata d'ossigeno per i campioni d'Italia in carica, ma anche per lo stesso allenatore, che dopo il ko del Dall'Ara si era lasciato andare a uno sfogo così pesante da far pensare addirittura alle dimissioni.
Ecco dunque le parole post Napoli-Atalanta di Conte, intervenuto davanti alle telecamere e ai microfoni delle emittenti.