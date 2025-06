Come vedere Sinner a Wimbledon in esclusiva streaming su NOW: come abbonarsi e quanto costa

Uno degli appuntamenti più attesi della stagione: torna Wimbledon, il torneo più antico e prestigioso al mondo.

Wimbledon è da sempre uno dei tornei più seguiti e attesi dell’intera stagione del tennis mondiale: ed eccoci, si torna a Londra per quello che, storicamente, è un appuntamento leggendario.

L’occasione per misurarsi sul manto erboso di Wimbledon è un momento che segna la carriera di tutti i tennisti e l’Italtennis, per questa edizione, può vantare quattro teste di serie per il maschile, ovvero Sinner, Musetti, Cobolli e Berrettini, e Paolini come testa di serie per il femminile.

Ma c’è una novità: dopo l’acquisizione da parte di Sky di nuovi diritti per la Casa dello Sport, Wimbledon sarà in esclusiva streaming su NOW, oltre che per le edizioni 2025 e 2026, anche per il quadriennio 2027/2030.