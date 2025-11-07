Pubblicità
Jannik Sinner ATP Finals 2024Getty Images
GOAL

Come vedere le Nitto ATP Finals di Tennis in streaming su NOW: quando gioca Sinner e quale abbonamento acquistare

Tornano le ATP Finals, uno degli eventi tennistici più attesi dell’anno e che rinnova la sfida al primato del ranking tra Sinner e Alcaraz. Come vedere il torneo su NOW.

Sì, è vero, Jannik Sinner grazie al successo nel Masters 1000 di Parigi è tornato in vetta al ranking ATP, ma il suo primato è durato poco, dato che il “trono” è tornato, pochi giorni dopo, a Carlos Alcaraz.

Niente scherzi: la classifica ATP non si limita a fotografare l’andamento dei due campioni, ma lo “pesa” anche in funzione delle ATP Finals, ormai alle porte. Un evento che nel 2024 ha già consacrato Sinner e che ora punta a regalargli nuove emozioni.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per vivere un grande torneo. Potrai seguire tutti i match delle Nitto ATP Finals, in diretta streaming solo su NOW. 

  • QUANDO E DOVE SI GIOCANO LE ATP FINALS?

    Le ATP Finals si disputano all’Inalpi Arena di Torino dal 9 al 16 novembre 2025.

  • COME FUNZIONANO LE ATP FINALS?

    Per adesso sono 7 i partecipanti confermati alle ATP Finals di Torino: 

    • Carlos Alcaraz
    • Jannik Sinner
    • Novak Djokovic
    • Alexander Zverev
    • Taylor Fritz
    • Ben Shelton
    • Alex de Minaur
    • Non ancora classificato

    Per l’ultimo qualificato bisogna attendere l’esito dell’ATP di Atene, con la possibilità per Lorenzo Musetti, in caso di vittoria in Grecia, di qualificarsi per il torneo di Torino.

    Attenzione però: tra i candidati a un posto tra i migliori otto c’è anche Felix Auger-Aliassime, attualmente ottavo in classifica. Per qualificarsi, deve sperare che Musetti non vinca il torneo di Atene oppure… in un forfait di Novak Djokovic, che non ha ancora confermato la sua partecipazione alle Finals. In caso di ritiro del serbo, sia Auger-Aliassime che Musetti otterrebbero l’accesso al torneo.

  • COSA SERVE A SINNER PER TORNARE NUMERO UNO AL MONDO?

    Ok, ma quindi, cosa serve a Sinner per tornare in vetta al Ranking ATP? Non basta vincere le ATP Finals di Torino? No: non solo l’italiano non dovrà commettere passi falsi, ma Alcaraz, al tempo stesso, non dovrà vincere più di due match.

  • COME VEDERE LE ATP FINALS DI TORINO IN STREAMING SU NOW

    NOW offrirà una copertura integrale dell’evento, con 12 ore di diretta al giorno dal 9 al 16 novembre. 

    In vista del torneo, Sky Sport propone il quarto capitolo di “Jannik, oltre il tennis”, un’intervista esclusiva realizzata all’Istituto di Candiolo, dove Sinner ha incontrato pazienti e ricercatori. L’intervista, condotta da Federico Ferri, disponibile dal 5 novembre su Sky Sport e NOW.

    Per vedere le Nitto ATP Finals su NOW bisogna acquistare il PASS SPORT di NOW, ovvero l’abbonamento che consente l’accesso a tutti i contenuti live e on demand di Sky Sport.

  • DOVE SI VEDE NOW E QUANTO COSTA

    NOW è disponibile in streaming: è possibile guardare gli eventi su NOW scaricando l’app su una moderna TV o sui dispositivi mobili come tablet o smartphone. Ci si può abbonare al Pass Sport di NOW al costo di 19,99 euro al mese valido per i primi 12 mesi, con vincolo di permanenza per tale periodo, poi dal 13° mese il Pass si rinnova automaticamente di mese in mese, secondo le condizioni e al prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a 29,99 euro al mese, salvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa è possibile perfezionare un abbonamento da 29,99 euro al mese con rinnovo automatico di mese in mese, ma con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento. Con il Pass Sport di NOW, poi, potrai anche seguire la UEFA Champions League con 185 partite su 203 in esclusiva streaming per il triennio 2024-2027, tutta la UEFA Europa League e la UEFA Conference League in esclusiva streaming anche grazie a Diretta Gol, tutta la Premier League e il meglio della Bundesliga in esclusiva streaming oltre al meglio della Ligue 1. E, ovviamente, c’è di più, perché con NOW segui in esclusiva streaming tutte le emozioni della F1 e della MotoGP. Puoi trovare anche il grande tennis con Wimbledon, in esclusiva fino al 2030, lo US Open fino al 2027 e i tornei dell’ATP Tour e del WTA, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, fino al 2028. Oltre al grande basket con NBA, EuroLeague e BKT EuroCup in esclusiva streaming, la Serie A - LBA, la pallavolo, il rugby, il golf, l’atletica e tanti altri sport. Per seguire tutto questo occorre attivare il Pass Sport di NOW.