Come vedere le Nitto ATP Finals di Tennis in streaming su NOW: quando gioca Sinner e quale abbonamento acquistare

Sì, è vero, Jannik Sinner grazie al successo nel Masters 1000 di Parigi è tornato in vetta al ranking ATP, ma il suo primato è durato poco, dato che il “trono” è tornato, pochi giorni dopo, a Carlos Alcaraz.
Niente scherzi: la classifica ATP non si limita a fotografare l’andamento dei due campioni, ma lo “pesa” anche in funzione delle ATP Finals, ormai alle porte. Un evento che nel 2024 ha già consacrato Sinner e che ora punta a regalargli nuove emozioni.
