Come giocherà la Juventus dopo la sosta? Spalletti lavora alla Continassa: le ipotesi sul modulo contro la Fiorentina

Luciano Spalletti ha dato due giorni liberi alla squadra che si ritroverà quindi a partire da martedì, ovvero quando inizieranno a rientrare anche i giocatori convocati in Nazionale e soprattutto si avvicinerà Fiorentina-Juventus.
Il tecnico toscano aveva mandato segnali dopo l'ultima partita dei bianconeri, pareggiata 0-0 contro il Torino, in particolare riguardanti le possibili variazioni tattiche della Juventus nel prossimo futuro.
Ma già contro la Fiorentina si vedrà una Juventus differente da quella che si è vista fin qui in stagione sia con Tudor che con Spalletti? Lavori in corso alla Continassa e indicazioni provenienti anche dal test in famiglia contro la Juventus Next Gen.