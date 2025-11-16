Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Spalletti 2-1GOAL
Andrea Ajello

Come giocherà la Juventus dopo la sosta? Spalletti lavora alla Continassa: le ipotesi sul modulo contro la Fiorentina

Per Spalletti è il momento delle prove in vista delle prossimo periodo pieno di impegni importanti per la Juventus: il tecnico opterà subito per il cambio modulo dopo la sosta? Le prime idee verso Fiorentina-Juventus.

Pubblicità

Luciano Spalletti ha dato due giorni liberi alla squadra che si ritroverà quindi a partire da martedì, ovvero quando inizieranno a rientrare anche i giocatori convocati in Nazionale e soprattutto si avvicinerà Fiorentina-Juventus.

Il tecnico toscano aveva mandato segnali dopo l'ultima partita dei bianconeri, pareggiata 0-0 contro il Torino, in particolare riguardanti le possibili variazioni tattiche della Juventus nel prossimo futuro. 


Ma già contro la Fiorentina si vedrà una Juventus differente da quella che si è vista fin qui in stagione sia con Tudor che con Spalletti? Lavori in corso alla Continassa e indicazioni provenienti anche dal test in famiglia contro la Juventus Next Gen. 

  • LE INDICAZIONI DAL TEST CON LA NEXT GEN

    Alla Continassa i bianconeri hanno fatto un test in famiglia insieme ai giocatori della Juventus Next Gen; una partitella a ranghi misti che è terminata 2-1 in favore della formazione guidata da Spalletti. Un modo per tenere in ritmo i giocatori che non sono stati convocati in Nazionale. 

    Dal test, come riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano avrebbe mantenuto la difesa a tre, insistendo sul 3-5-2, modulo con cui i bianconeri (insieme al 3-4-2-1) hanno giocato per praticamente tutta la stagione e che si era visto ad esempio nell'esordio di Spalletti a Cremona. 

    Ancora è presto per poter dire con certezza che la Juventus proseguirà quindi su questa strada visto anche che c'erano 11 giocatori assenti per via delle Nazionali ma sicuramente verso la Fiorentina ci sono buone possibilità che Spalletti non stravolga la squadra tatticamente. 

    • Pubblicità

  • DA MARTEDÍ LE PROVE PER FIORENTINA-JUVENTUS

    Qualcosa di più su come intenderà giocare Spalletti contro la Fiorentina si capirà a partire da martedì, quando la Continassa si riaprirà per iniziare a tutti gli effetti la preparazione verso la prossima gara di campionato (in programma sabato alle 18).

    Anche perché proprio da martedì ci saranno i primi rientri, come quelli dei due Nazionali italiani Manuel Locatelli e Andrea Cambiaso, oltre a Francisco Conceicao e Kostic. Più in là, tra mercoledì e giovedì, anche Kenan Yildiz, Jonathan David, Lois Openda, Zhegrova e Adzic.

    A parte l'attacco però, Spalletti avrà comunque diversi giorni per lavorare con la difesa e il centrocampo al completo. Per la prima volta qualche allenamento consecutivo e l'occasione quindi di impostare un certo tipo di lavoro anche tattico. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL POSSIBILE NUOVO MODULO DELLA JUVENTUS

    Magari non da subito a Firenze (anche se non è da escludere), ma tutti si aspettano che Spalletti cambi la Juventus anche tatticamente dandole un nuovo abito. E la strada porta al passaggio alla difesa a quattro come prima grande novità dell'era Spalletti. 

    Dal 4-2-3-1 al 4-3-3 o un più "innovativo" per il tecnico 4-3-1-2, queste sono le varianti che l'allenatore ha in mente per il proseguo della stagione. Spalletti ci sta pensando, riflettendo sui vantaggi che potrà avere la squadra cambiando modulo e i problemi che invece potrebbero nascere. Qualche primo tentativo di trasformazione è lecito attenderselo comunque dalla prossima settimana. E se arriveranno risposte positive in allenamento, allora i tempi si accorceranno. 

  • SPALLETTI APRE AL CAMBIAMENTO

    Spalletti dopo Juventus-Torino aveva parlato apertamente delle novità  tattiche che sono all'orizzonte: "Si può giocare anche due punte certo, è una prova che si può fare. Openda è una prima/seconda punta che ci può giocare, si può fare. Le due punte aperte e la punta centrale, 4-3-3. Cercheremo di analizzarle in maniera corretta e poi sono prove". 

    Resta quindi solo da attendere per vedere la nuova Juventus, senza avere l'obbligo di cambiare per forza tutto e subito ma un passo alla volta. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Juventus crest
Juventus
JUV
Udinese crest
Udinese
UDI