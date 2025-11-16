Come giocherà la Juventus dopo la sosta? Spalletti lavora alla Continassa: le ipotesi sul modulo contro la Fiorentina

Qualcosa di più su come intenderà giocare Spalletti contro la Fiorentina si capirà a partire da martedì, quando la Continassa si riaprirà per iniziare a tutti gli effetti la preparazione verso la prossima gara di campionato (in programma sabato alle 18).

Anche perché proprio da martedì ci saranno i primi rientri, come quelli dei due Nazionali italiani Manuel Locatelli e Andrea Cambiaso, oltre a Francisco Conceicao e Kostic. Più in là, tra mercoledì e giovedì, anche Kenan Yildiz, Jonathan David, Lois Openda, Zhegrova e Adzic.

A parte l'attacco però, Spalletti avrà comunque diversi giorni per lavorare con la difesa e il centrocampo al completo. Per la prima volta qualche allenamento consecutivo e l'occasione quindi di impostare un certo tipo di lavoro anche tattico.