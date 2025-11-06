Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Daniele De Rossi Roma 2024-2025Getty Images
Michael Di Chiaro

Come giocherà il Genoa con De Rossi allenatore: modulo, tattica e giocatori chiave

Il Grifone ha scelto l'ex centrocampista e allenatore della Roma per il dopo Vieira: ecco come potrebbero giocare i rossoblù sotto la guida tecnica del campione del Mondo 2006.

Pubblicità

Toccherà a Daniele De Rossi, dopo i crismi dell'ufficialità, rilanciare la sin qui pericolante stagione del Genoa.

Dopo la separazione con Patrick Vieira, e il breve interregno targato dalla coppia Criscito-Murgita, il grifone ha deciso di ripartire dall'ex allenatore della Roma, chiamato a subentrare in corso d'opera per provare a dare una sterzata alla stagione del club rossoblù.

Ma come giocherà il Genoa con De Rossi? Di seguito tutte le possibili opzioni per il Grifone: dal modulo ai giocatori chiave. 

  • I PRINCIPI DI GIOCO

    De Rossi propone un calcio propositivo, fondato su costruzione dal basso, intensità e compattezza. Tra i principi chiave dell'ex tecnico di Spal e Roma spiccano una pressione alta coordinata, fluidità tra reparti e cura dei dettagli tecnici e tattici.

     Vuole valorizzare i singoli ma soprattutto il collettivo, aspetto cruciale per l’attuale situazione mentale dei rossoblù. Interessante anche la transizione offensiva: la Roma di De Rossi recuperava palla in alto e verticalizzava subito, ciò che il Genoa di Vieira cercava la scorsa stagione, con maggiore successo rispetto a oggi.

    • Pubblicità

  • LA SCELTA SUL MODULO

    De Rossi potrebbe sviluppare, almeno inizialmente, il proprio progetto al Genoa optando per il sistema di gioco del 3-5-2, ovvero una soluzione che almeno nelle battute iniziali dovrebbe conferire maggiore equilibrio e solidità al formazione ligura, alle prese con una delicatissima situazione di classifica. Non a caso, si tratta del modulo con cui il Genoa ha giocato e vinto la sua prima partita di campionato espugnando il Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo nell'ultimo turno di campionato.

    Non è da escludere, però, un graduale passaggio al 4-3-3, opzione tanto cara al tecnico romano e che rimane quella più utilizzata nel corso delle sue esperienze precedenti. Il Genoa di De Rossi potrebbe ricorrere ad un 4-3-3 offensivo, puntando su più qualità e creatività rispetto all’era Vieira. Il nuovo alleanatore rossoblù sembrerebbe intenzionato a valorizzare la rapidità dei trequartisti, proponendo un tridente veloce e incisivo anche nelle transizioni.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • GLI UOMINI CHIAVE

    Per quanto riguarda l'attacco, De Rossi ripartirà dalle certezze: Ekhator e Malinovskyi saranno due elementi centrali all'interno dello scacchiere offensivo genoano, dove De Rossi sogna di rilanciare anche le quotazioni di Gronbaek, arrivato con aspettative importanti ma sin qui autentico oggetto misterioso. Lo stesso discorso vale per Stanciu.

    Sulle corsie esterne, sia da terzino che a tutta fascia, Norton-Cuffy e Martin saranno due tasselli chiave del progetto, così come Vasquez e Ostigard al centro della difesa. L'ex Roma ripartirà ovviamente anche da Frendrup, il faro consolidato del centrocampo del Grifone. Tra le missioni di DDR ci sarà sicuramente quella di donare nuova linfa all'attacco, andando a valorizzare i vari Colombo, Vitinha e, all'occorrenza, anche Ekuban. Servirà infatti ritrovare i loro goal per centrare un obiettivo chiamato salvezza. 

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL GENOA DI DE ROSSI COL 3-5-2

    GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Masini, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha.
  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DEL GENOA DI DE ROSSI COL 4-3-3

    GENOA (4-3-3): Leali; Norton-Cuffy, Vasquez, Ostigard, Martìn; Masini, Frendrup, Stanciu; Ekhator, Vitinha, Malinovskyi.

Coppa Italia
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Genoa crest
Genoa
GEN