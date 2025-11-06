Come giocherà il Genoa con De Rossi allenatore: modulo, tattica e giocatori chiave

Toccherà a Daniele De Rossi, dopo i crismi dell'ufficialità, rilanciare la sin qui pericolante stagione del Genoa.
Dopo la separazione con Patrick Vieira, e il breve interregno targato dalla coppia Criscito-Murgita, il grifone ha deciso di ripartire dall'ex allenatore della Roma, chiamato a subentrare in corso d'opera per provare a dare una sterzata alla stagione del club rossoblù.
Ma come giocherà il Genoa con De Rossi? Di seguito tutte le possibili opzioni per il Grifone: dal modulo ai giocatori chiave.