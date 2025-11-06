Come giocherà il Genoa con De Rossi allenatore: modulo, tattica e giocatori chiave

De Rossi potrebbe sviluppare, almeno inizialmente, il proprio progetto al Genoa optando per il sistema di gioco del 3-5-2, ovvero una soluzione che almeno nelle battute iniziali dovrebbe conferire maggiore equilibrio e solidità al formazione ligura, alle prese con una delicatissima situazione di classifica. Non a caso, si tratta del modulo con cui il Genoa ha giocato e vinto la sua prima partita di campionato espugnando il Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo nell'ultimo turno di campionato.

Non è da escludere, però, un graduale passaggio al 4-3-3, opzione tanto cara al tecnico romano e che rimane quella più utilizzata nel corso delle sue esperienze precedenti. Il Genoa di De Rossi potrebbe ricorrere ad un 4-3-3 offensivo, puntando su più qualità e creatività rispetto all’era Vieira. Il nuovo alleanatore rossoblù sembrerebbe intenzionato a valorizzare la rapidità dei trequartisti, proponendo un tridente veloce e incisivo anche nelle transizioni.