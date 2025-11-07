Come giocherà la Fiorentina con Vanoli: confermata la difesa a tre, possibile attacco a due punte nel 3-5-2

Dopo due mesi complicati, la Fiorentina ha deciso negli scorsi giorni di interrompere il rapporto con Stefano Pioli e voltare pagina: il nuovo allenatore è Paolo Vanoli, reduce dall'annata al Torino.

L’obiettivo è chiaro: cancellare quanto fatto finora, in un percorso che ha portato i viola all’ultimo posto solitario in Serie A dopo dieci giornate, e ritrovare la giusta direzione.

Il tempo per rimettersi in carreggiata non manca: la stagione è ancora lunga, ma servirà fin da subito una striscia di risultati positivi per riaccendere entusiasmo e fiducia nell'ambiente.

Ma come giocherà la nuova Fiorentina di Vanoli? Ecco come potrebbero schierarsi i viola, in campo con il 3-5-2 anche nella gara di Conference League persa in casa del Mainz giovedì, con il tecnico a interim Daniele Galloppa in panchina.