Come fa il Liverpool a spendere 310 milioni di euro sul mercato? E non è finita qui: Isak (e altri) potrebbero ancora arrivare alla corte di Slot

I Reds hanno già messo a segno una serie di colpi costosi, ma hanno ancora le risorse per chiudere l'affare dei sogni.

I tifosi del Liverpool hanno sempre cantato con orgoglio: "The Reds have got no money but we’ll still win the league" (Il Liverpool non ha soldi, ma vinceremo il campionato"). E la vittoria della Premier League della scorsa stagione è stata significativa anche per un altro motivo: è arrivata con un solo acquisto estivo, Federico Chiesa, costato appena 11,7 milioni di euro e impiegato con il contagocce.

Eppure, l’idea che il club sia a corto di soldi è sempre stata fuorviante. I proprietari del Liverpool, il Fenway Sports Group (FSG), non sono certo poveri, ma piuttosto oculati. Quando si è trattato di cogliere l’occasione per investire su un giocatore capace di fare la differenza, gli americani non si sono mai tirati indietro.

Basti pensare agli investimenti record per Van Dijk e Alisson nel 2018, fondamentali per costruire il ciclo vincente di Klopp. Lo stesso vale per la rivoluzione a centrocampo dell’estate 2023, decisiva per il trionfo in campionato.

Ma nessuna sessione si avvicina lontanamente alla spesa monstre autorizzata da FSG in questa finestra – che, peraltro, è ancora in corso. A oltre cinque settimane dalla chiusura, il Liverpool ha già investito ben 310 milioni di euro – senza considerare bonus e clausole.