Come il Barcellona ha "tradito" Messi: infranto il sogno dell'argentino di tornare in blaugrana

Messi ha confermato i suoi piani, raccontando a SPORT di voler fare ritorno in Catalogna una volta concluso il suo "sogno americano":

"Voglio davvero tornare lì, ci manca molto Barcellona. Io, mia moglie e i bambini parliamo continuamente di Barcellona e dell’idea di trasferirci di nuovo. Abbiamo la nostra casa lì, tutto, quindi è quello che vogliamo. Non vedo l’ora di tornare allo stadio quando sarà completato, perché da quando sono partito per Parigi non sono più stato al Camp Nou, e poi si sono spostati a Montjuïc."

Recentemente Messi ha effettuato una visita segreta al Camp Nou, mentre l’iconico impianto sta attraversando un importante progetto di ristrutturazione. Anche il presidente Joan Laporta ha dichiarato di non essere stato a conoscenza della presenza del numero 10 argentino, mentre continua a circolare l’ipotesi che si possa organizzare un’amichevole per permettere a Messi di calcare il terreno di gioco del Barcellona un’ultima volta.