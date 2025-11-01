Com'è andata la prima Juventus di Spalletti: dall'esperimento Koopmeiners difensore alla coppia Openda-Vlahovic, tutte le indicazioni dell'esordio

Nel centrocampo a tre, Locatelli ha agito come sempre da regista, ma si è fatto notare anche in zona gol con conclusioni dalla distanza: un palo, fermato in parte dalla grande parata di Audero, e un tiro leggermente alto sulla traversa.

Thuram ha garantito la solita corsa e quantità, muovendosi su tutto il fronte nonostante non fosse al massimo della condizione fisica.

McKennie, invece, ha avuto libertà di movimento da mezz’ala destra fino al ruolo di terzo attaccante, per aumentare la presenza in area sui cross dalle fasce.