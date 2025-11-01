Com'è andata la prima Juventus di Spalletti: dall'esperimento Koopmeiners difensore alla coppia Openda-Vlahovic, tutte le indicazioni dell'esordio

C’era grande attesa per l’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus e il responso finale è decisamente positivo.
Ci vorrà tempo per vedere un’impronta più chiara del suo gioco, ma i bianconeri sono apparsi più concentrati e determinati rispetto alle settimane precedenti, confermando quanto di buono mostrato contro l’Udinese.
L’ex ct della Nazionale ha inoltre trasmesso subito una prima indicazione importante, schierando Teun Koopmeiners nei tre di difesa al posto di Daniele Rugani, scelta che si è rivelata efficace nel complesso.