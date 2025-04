Claudio Ranieri, altro che "Normal One": un altro miracolo alla Roma dopo Leicester e Cagliari

Ha riportato la Roma in corsa per un posto in Champions, ma nessun ripensamento sul futuro: "Avevo già smesso".

Nonostante la straordinaria serie positiva della Roma, Claudio Ranieri non ha alcun ripensamento sulla sua decisione di lasciare la panchina alla fine della stagione e passare nella posizione di direttore con cui ha giocato più di 50 anni fa. Ranieri già adesso sta svolgendo un ruolo chiave nella ricerca del suo successore e, dopo la settima vittoria consecutiva in Serie A contro il Lecce, a Ranieri è stato chiesto su Sky Sport se stesse cercando un allenatore simile a lui. Senza esitare, ha risposto: "Un altro Ranieri non esiste!". Una battuta, ovviamente. Ma neanche tanto. L'articolo prosegue qui sotto Ranieri è unico, una figura universalmente amata nel mondo del calcio, protagonista di miracoli che i più celebrati tecnici come Pep Guardiola non sono mai riusciti a realizzare. Secondo l'allenatore romano non esiste una formula segreta per il suo successo. "Nessuno ha una bacchetta magica", dice Ranieri. Eppure, a 73 anni, sta scrivendo quello che potrebbe essere il perfetto capitolo conclusivo di una vera favola calcistica.