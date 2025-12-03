Chukwueze brilla in Premier League col Fulham, la doppietta al City e il riscatto dal Milan: quanto possono incassare i rossoneri

La sua avventura al Milan non è stata particolarmente fortunata, ora Samuel Chukwueze sembra tornato sui livelli del Villarreal.

L'esterno nigeriano è diventato un vero e proprio idolo al Fulham dove sta giocando con continuità.

Nell'ultimo turno di Premier League, peraltro, Chukwueze ha firmato anche una fantastica doppietta che non è bastata per evitare la sconfitta ma ha ulteriormente acceso i riflettori su di lui.

Il Milan osserva interessato l'esplosione del nigeriano soprattutto perché potrebbe incassare una cifra molto importante dal suo riscatto.