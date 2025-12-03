Pubblicità
Fulham v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Lelio Donato

Chukwueze brilla in Premier League col Fulham, la doppietta al City e il riscatto dal Milan: quanto possono incassare i rossoneri

L'esterno sta facendo molto bene in Premier League, contro il Manchester City è arrivata un doppietta. Il riscatto da parte del Fulham si avvicina ed il Milan può incassare una cifra importante.

La sua avventura al Milan non è stata particolarmente fortunata, ora Samuel Chukwueze sembra tornato sui livelli del Villarreal.

L'esterno nigeriano è diventato un vero e proprio idolo al Fulham dove sta giocando con continuità.

Nell'ultimo turno di Premier League, peraltro, Chukwueze ha firmato anche una fantastica doppietta che non è bastata per evitare la sconfitta ma ha ulteriormente acceso i riflettori su di lui.

Il Milan osserva interessato l'esplosione del nigeriano soprattutto perché potrebbe incassare una cifra molto importante dal suo riscatto.

  • UN INIZIO COMPLICATO IN PREMIER

    In realtà la stagione di Chukwueze non è iniziata benissimo soprattutto a causa di qualche problema fisico.

    Dopo un paio di spezzoni in Premier League, l'esterno si è fermato per un problema muscolare saltando due partite e rientrando in gruppo gradualmente.

    Contro Wolverhampton ed Everton è così sceso in campo solo nel finale per ritrovare la migliore condizione.

  • L'ESPLOSIONE E LA DOPPIETTA CONTRO IL CITY

    Il primo acuto di Chuwkueze col Fulham è arrivato il 22 novembre, quando ha servito l'assist decisivo nella vittoria contro il Sunderland giocando solo 26'.

    Titolare nella gara successiva, il nigeriano ha fornito un altro assist anche in casa del Tottenham, dove il Fulham ha vinto di nuovo per 1-2.

    Nell'ultimo turno, invece, Chukwueze è partito dalla panchina ma è subentrato già all'inizio della ripresa e nel finale ha provato a riaprirla siglando il terzo ed il quarto goal del Fulham nel 4-5 contro il Manchester City.

  • Chukwueze Abraham Milan Sassuolo Coppa Italia 03122024Getty Images

    CHUKWUEZE PUÒ TORNARE AL MILAN?

    Proprio nelle ultimissime ore del calciomercato estivo il Milan ha ceduto Chukwueze al Fulham.

    La formula è quella del prestito con diritto di riscatto, dunque il nigeriano al termine di questa stagione potrebbe anche tornare in rossonero.

    Acquistato nell'estate del 2023 dal Villarreal per 20 milioni più 8 di bonus, Chukwueze non è riuscito a imporsi.

    Complessivamente per lui 67 presenze, 8 goal e la Supercoppa Italiana vinta in Arabia Saudita nel 2024.

  • LA CIFRA DEL RISCATTO

    Il Fulham, al momento, non ha ancora deciso se riscattare Samuel Chukwueze.

    Una decisione, probabilmente, verrà presa solo in primavera col Milan che attende di capire se potrà passare all'incasso. Ma quanto guadagnerebbero i rossoneri? 

    La cifra del riscatto di Chukwueze si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Questa è la somma che il Fulham dovrà versare al Milan per acquistare il nigeriano a titolo definitivo.

