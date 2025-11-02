Chivu si gode i 3 punti di Verona e difende Lautaro: "Ha segnato in Champions, non creiamo un caso dove non c'è"

L'Inter strappa i 3 punti al 94' e fa felice Cristian Chivu.
L'allenatore romeno si tiene stretto il blitz compiuto all'ultimo respiro in casa del Verona, consapevole delle difficoltà incontrate ma nel contempo di quanto vittorie del genere siano cruciali ai fini del percorso stagionale.
Parole anche sul digiuno di Lautaro Martinez in campionato, a secco dal 4 ottobre ma che per Chivu rappresenta tutt'altro che un problema.
Ecco cosa ha detto l'allenatore nerazzurro, a DAZN, dopo il lunch match del Bentegodi.