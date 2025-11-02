Pubblicità
Cristian Chivu Verona Inter 02112025
Claudio D'Amato

Chivu si gode i 3 punti di Verona e difende Lautaro: "Ha segnato in Champions, non creiamo un caso dove non c'è"

Cristian Chivu esulta per il successo strappato al 94' a Verona: "Partite simili è più facile perderle, si vince anche così". E sul digiuno in A di Lautaro precisa: "Ha segnato una settimana fa a Bruxelles, conta come ci trascina".

L'Inter strappa i 3 punti al 94' e fa felice Cristian Chivu.

L'allenatore romeno si tiene stretto il blitz compiuto all'ultimo respiro in casa del Verona, consapevole delle difficoltà incontrate ma nel contempo di quanto vittorie del genere siano cruciali ai fini del percorso stagionale.

Parole anche sul digiuno di Lautaro Martinez in campionato, a secco dal 4 ottobre ma che per Chivu rappresenta tutt'altro che un problema.

Ecco cosa ha detto l'allenatore nerazzurro, a DAZN, dopo il lunch match del Bentegodi.

  • "SI VINCE ANCHE COSÌ"

    "Si vince anche così, bisogna accettare che abbiamo affrontato una squadra ben organizzata che ci ha messo in difficoltà. Partite simili è più facile perderle che vincerle, quando lo fai all'ultimo esulti consapevole che poteva andare peggio".

  • "IL GOAL DI ZIELINSKI? MERITO DI PALOMBO"

    "Palombo artefice di questo schema? Sì, ero anche contrario, perché se avessimo sbagliato loro sarebbero ripartiti e sarebbe potuto essere 1-0. Ma è giusto provare queste situazioni, è un premio per lo staff. Poi quando hai Calhanoglu e Zielinski… È tutto merito di Angelo, si devono fare i complimenti perché siamo un gruppo di lavoro che si impegna, lavora, studia e prova a portare qualcosa di nuovo".

  • "NON DOBBIAMO CREARE UN CASO LAUTARO"

    "Lautaro a digiuno? Non segna da una settimana, non dobbiamo creare un caso. Per leadership e per come ci trascina è un esempio per tutti, con partite ogni 3 giorni non è facile. A Bruxelles a me risulta che abbia fatto goal e creato. Conta che è un trascinatore, non segnare per una settimana non è un dramma, si mette a disposizione. Il riferimento era al campionato? Io ho anche la Champions da giocare".

