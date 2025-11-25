Chivu verso Atletico-Inter: "Derby ingiusto, noi perfetti al 99%. Mi sento come Simeone, l'Atletico somiglia al Milan"

“Il bello del calcio è questo, che dopo una sconfitta hai sempre la possibilità di prenderti la rivincita, di entrare in campo, far vedere che alcune volte il risultato può sembrare o lo è anche ingiusto, perché noi qualità ne abbiamo messa, determinazione, attenzione, maturità, in quella specifica partita l'abbiamo messa. Ci è mancato qualcosa, forse un pizzico di fortuna, forse un po' di lucidità sottoporta, perché rispettare il piano gara, rispettare e togliere quello che erano i punti forti nel Milan, siamo riusciti direi nel 99%. Ci è bastato quell'1% che speriamo di riempirlo anche nei prossimi giorni. Domani ci aspetta una partita altrettanto importante, perché un'altra competizione, perché la Champions, perché l'Atletico è in casa loro, perché sappiamo quanto è difficile qua e vogliamo essere e proporre di nuovo quello che di buono abbiamo fatto in queste settimane, in questi mesi”..