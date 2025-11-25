Pubblicità
FBL-EUR-C1-INTER-PRESSERAFP
Alessandro De Felice

Chivu verso Atletico-Inter: "Derby ingiusto, noi perfetti al 99%. Mi sento come Simeone, l'Atletico somiglia al Milan"

L'Inter riparte dopo il derby, trasferta a Madrid contro l'Atletico per la quinta giornata di Champions League: le parole di Cristian Chivu in conferenza stampa.

Dimenticare la sconfitta nel derby e chiudere il discorso qualificazione agli ottavi di Champions League.

L'Inter scende in campo mercoledì sera a Madrid contro l'Atletico nel primo vero test europeo della sua stagione dopo le quattro vittorie contro formazioni sulla carta meno attrezzatte.

"Ci siamo sempre rialzati dopo una sconfitta, mi aspetto la stessa cosa. È una partita importante, l'Atletico è una squadra seria, dobbiamo proseguire nel nostro cammino".

Le parole di Cristian Chivu in conferenza stampa e ai microfoni di Sky Sport alla viglia del match di Champions League.

  • IL SENTIMENTO DELL’INTER DOPO IL DERBY

    “Il bello del calcio è questo, che dopo una sconfitta hai sempre la possibilità di prenderti la rivincita, di entrare in campo, far vedere che alcune volte il risultato può sembrare o lo è anche ingiusto, perché noi qualità ne abbiamo messa, determinazione, attenzione, maturità, in quella specifica partita l'abbiamo messa. Ci è mancato qualcosa, forse un pizzico di fortuna, forse un po' di lucidità sottoporta, perché rispettare il piano gara, rispettare e togliere quello che erano i punti forti nel Milan, siamo riusciti direi nel 99%. Ci è bastato quell'1% che speriamo di riempirlo anche nei prossimi giorni. Domani ci aspetta una partita altrettanto importante, perché un'altra competizione, perché la Champions, perché l'Atletico è in casa loro, perché sappiamo quanto è difficile qua e vogliamo essere e proporre di nuovo quello che di buono abbiamo fatto in queste settimane, in questi mesi”..

  • COSA VUOLE VEDERE CHIVU

    “Io per abitudine guardo la parte pieme del mezzo bicchiere vuoto, perché parto da lì, perché aggiungo cose, perché vedo che non è la metà del bicchiere ma già si è riempito, sono tre quarti, poi manca sempre il vuoto, poi se dobbiamo analizzare cosa vuol dire una sconfitta o una vittoria allora dobbiamo parlare un po' di più, però mi prendo la maturità, mi prendo l'atteggiamento, mi prendo la qualità, mi prendo la voglia di non subire più di tanto, di essere sempre propositivi sia quando si ha la palo quando non si ha e direi che la nostra crescita sotto questi punti di vista è evidente, poi ci manca qualcosa ovviamente perché nei scontri diretti abbiamo raccolto un po' poco, anzi, a parte la Roma quasi nulla, però sono fiducioso perché vedo tanta determinazione e tanta voglia di invertire anche questo trend”.

  • THURAM

    “Oggi si è allenato, ha fatto un buon allenamento dove ha dato intensità. Ovvio che dobbiamo prestare più attenzione per i rientri dall'infortunio, ma ha avuto a disposizione quasi tre settimane di preparazione dove ha giocato qualche spezzone nelle partite precedenti prima della sosta, dove ha lavorato bene durante la sosta e col Milan ha fatto 90 minuti, a parte probabilmente gli ultimi cinque minuti dove si vedeva che qualcosa gli mancava dal punto di vista fisico ma non dal punto di vista mentale perché c'è sempre stato in partita con la voglia di ribaltare il risultato. Domani si vedrà, avremo un altro giorno a disposizione e valuteremo e prenderemo la decisione di cosa fare”.

  • SULLE SCONFITTE NEI BIG MATCH

    “Per me le sconfitte non sono tutte uguali perché sì, la propositività l'abbiamo sempre avuto, il dominio della pala territoriale l'abbiamo sempre avuto però in altre partite abbiamo concesso qualcosina in più, mi riferisco con la Juve a Torino, mi riferisco anche nella vittoria a Roma, mi riferisco anche con Napoli. Dal punto di vista dell'attenzione e organizzazione direi che col Milan abbiamo fatto una gara buona, una gara solida, una gara dove non abbiamo offerto a loro la possibilità di esprimersi al meglio e questo mi fa mi fa riflettere perché non è una sconfitta uguale all'altra, è una sconfitta ovvio, però è una sconfitta dove noi abbiamo aggiunto qualcosina in più. È bastato? No, non è bastato, quindi dobbiamo andare a cercare di aggiungere da qualche parte qualcosina che ci permetterà poi, prima o poi, di riuscirci anche a buttare giù questo tabù nei scontri diretti, però siamo fiduciosi, lavoriamo per questo, la squadra è viva, la squadra ha voglia di tornare ad alti livelli, di far fatica, di esprimere al meglio quello che sono anche le loro qualità”.

  • SUL CONFRONTO CON SIMEONE

    “Non mi sento né meglio né peggio di loro, mi sento un allenatore come loro, mi sento una persona con una certa esperienza del calcio così come lo è anche Simeone, nonostante lui è da 14 anni in questa società, però non mi sento né migliore né inferiore a loro”. 

    Poi ha aggiunto:

    “Adesso sto pensando se l'ho affrontato, non mi ricordo. Non mi ricordo, però ho apprezzato la sua carriera, tutto quello che lui ha fatto del calcio sia in Italia che per la nazionale argentina. Poi l'ho affrontato da giocatore quando lui ha iniziato da allenatore perché mi ricordo che era nel Catania in quella stagione specifica e lo ammiravo, lo guardavo perché mi è sempre piaciuto come giocatore. Parlando dell'allenatore ha sempre trasmesso le idee sue sin dall'inizio. Sono quattordici anni che in questa società e non sono pochi, ve lo posso dire. L'ho affrontato anche in Libia, in quella amichevole, l'ho salutato prima della gara, mi ha detto delle belle parole, abbiamo scambiato anche due battute. È più navigato, è più sperimentato. Io ho ancora i capelli neri, ma non per molto, sicuramente. Mi auguro di fare una carriera altrettanto importante come lo ha fatto lui”.

  • SOMMER

    "Devo difendere i giocatori, ne ho 22 a disposizione, sono tutti bravi e tutti meritano di essere all'Inter. Ho letto la filosofia di Arteta, quelli che partono e quelli che finiscono. Martinez avrà le sue opportunità, ha avuto un momento difficile, prima o poi toccherà anche lui quando si sentirà pronto"

  • ALTRO SCONTRO DIRETTO

    “È una partita importante di Champions dove noi fino ad ora abbiamo fatto 12 punti nelle prime quattro partite, qualcuno ha detto che erano le partite facili, ma in Champions non sono mai partite facili, bisogna meritarti tutto in campo e bisogna portare i punti a casa che ti permettono poi di raggiungere quelli che sono i tuoi obiettivi e vale lo stesso anche per domani sera contro l'Atletico, non sarà mai facile come non lo è stato nemmeno nelle prime quattro”.

  • CHIVU SULL’ATLETICO MADRID

    “Per blasone, per quello che hanno fatto vedere nei ultimi anni, per quello che l'Atletico in Champions ha fatto vedere con Simeone, credo che è una squadra che ha il dovere e ha la qualità necessaria per arrivare più lontano possibile”. 

    Poi sulla gara di domani:

    "Assomiglia un po' all'organizzazione del Milan, l'intensità, le ripartenze, la qualità. Dobbiamo essere propositivi, fare attenzione alle preventive, fare un giro palla più veloce di quello del derby ed essere più cinici"

  • COSA FARE ORA

    “Continuare a lavorare. Barella ha detto nel post-gara una cosa interessante che è meglio essere preso a pallonate e perdere 3-0 piuttosto che dominare una partita e perderla 1-0 così. Non so se ha ragione o no perché io da allenatore devo vedere anche la parte buona e non devo subire quello che è l'ingiustizia e la frustrazione, me la devo gestire abbastanza bene perché devo trasmettere a loro tanta fiducia, ma sono molto maturi e sono in grado di capire quello che è stata la prestazione contro Milan. Purtroppo non è bastato, purtroppo c'è mancato qualcosa. Avevamo forse bisogno di un po' di fortuna perché io spesso non parlo della fortuna ma la fortuna in questo gioco è anche importante, è molto importante".

