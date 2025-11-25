Chivu verso Atletico-Inter: "Derby ingiusto, noi perfetti al 99%. Mi sento come Simeone, l'Atletico somiglia al Milan"

Dimenticare la sconfitta nel derby e chiudere il discorso qualificazione agli ottavi di Champions League.
L'Inter scende in campo mercoledì sera a Madrid contro l'Atletico nel primo vero test europeo della sua stagione dopo le quattro vittorie contro formazioni sulla carta meno attrezzatte.
"Ci siamo sempre rialzati dopo una sconfitta, mi aspetto la stessa cosa. È una partita importante, l'Atletico è una squadra seria, dobbiamo proseguire nel nostro cammino".
Le parole di Cristian Chivu in conferenza stampa e ai microfoni di Sky Sport alla viglia del match di Champions League.