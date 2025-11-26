Pubblicità
chivu atletico madrid inter champions league 26 novembre 2025Getty Images
Nino Caracciolo

Chivu a confronto con la dirigenza dopo Atletico Madrid-Inter: "Ho fumato tre sigarette, meritavamo di più, dobbiamo reagire"

Le parole dell'allenatore nerazzurro dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid in Champions League: "Ho visto tanta amarezza negli occhi dei calciatori, dobbiamo fare di tutto per superare questo momento. Dovevamo gestire meglio certe situazioni".

Un altro ko che lascia l’amaro in bocca in casa Inter. Dopo il ko nel derby in campionato, i nerazzurri cadono anche in Champions League contro l’Atletico Madrid.

Una gara decisa dalla rete in pieno recupero di Gimenez, dopo che Zielinski aveva ristabilito la parità rispondendo alla marcatura iniziale di Alvarez. I nerazzurri, a punteggio pieno prima di questa gara, perdono così l’imbattibilità e la vetta della classifica nel girone unico di Champions League.

Di seguito le dichiarazioni di Cristian Chivu ad 'Amazon Prime' dopo Atletico Madrid-Inter di Champions League.

  • “NON MERITAVAMO DI PERDERE”

    Chivu che si è presentato ai microfoni di ‘Prime’ in ritardo rispetto al consueto, perché al termine della gara l’allenatore è rimasto nello spogliatoio insieme alla dirigenza per parlare alla squadra. “Cosa ci siamo detti? Ho fumato tre sigarette una dopo l’altrA, alla squadra ho detto le cose che dovevo dire. C’è tanto rammarico, per la prestazione che abbiamo messo in campo non meritavamo di perdere”.

  • “NECESSARIO RIALZARSI E REAGIRE”

    L’allenatore dell’Inter ha proseguito: “Ultimamente, nonostante i meriti e i demeriti, portiamo a casa quasi niente in termini di risultati. Ho visto tanta amarezza negli occhi dei giocatori, ora bisogna rialzarsi e reagire, bisogna fare di tutto per superare questo momento”.

  • “PRIMA O POI LA RUOTA GIRERÀ”

    Ci sono momenti in cui la ruota gira, nella vita come nel calcio: tornerà anche a noi quel pizzico di fortuna che ci servirà per portare a casa le partita”, ha ammesso Chivu.

    L’allenatore dell’Inter ha poi analizzato alcune fasi del match:“Potevamo gestire meglio le ripartenze e l’ultimo passaggio negli ultimi dieci minuti, bisogna capire quando tenere di più la palla in uscita. Sono cose che vedremo in video, poi loro segnano su corner quando noi avevamo in area tutti i calciatori più alti. Ma non dovevamo arrivare alla situazione del calcio d’angolo che ha portato al loro goal”.

  • CHIVU SUI CAMBI

    Chivu spiega i motivi dei cambi di Zielinski e Bonny:Zielinski aveva un problema alla coscia, mi ha detto che poteva resistere solo altri cinque minuti. Bonny l’ho tolto perché mi servivano forze fresche e mi servivano le caratteristiche di Thuram ed Esposito in quel momento della gara”.

