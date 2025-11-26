Chivu a confronto con la dirigenza dopo Atletico Madrid-Inter: "Ho fumato tre sigarette, meritavamo di più, dobbiamo reagire"

Un altro ko che lascia l’amaro in bocca in casa Inter. Dopo il ko nel derby in campionato, i nerazzurri cadono anche in Champions League contro l’Atletico Madrid.
Una gara decisa dalla rete in pieno recupero di Gimenez, dopo che Zielinski aveva ristabilito la parità rispondendo alla marcatura iniziale di Alvarez. I nerazzurri, a punteggio pieno prima di questa gara, perdono così l’imbattibilità e la vetta della classifica nel girone unico di Champions League.
Di seguito le dichiarazioni di Cristian Chivu ad 'Amazon Prime' dopo Atletico Madrid-Inter di Champions League.