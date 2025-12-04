Chiellini avvisa la Juventus: "Quest'anno sarà difficile vincere, Spalletti è un uomo in missione e vive al centro sportivo"

"C’è la volontà da parte di tutti di fare bene. È cambiato il mondo e con esso il calcio, ormai quella la Juventus di dieci, venti, anche trenta anni fa che poteva dominare il calcio mondiale ed essere anche al livello del Real e fare investimenti a malincuore bisogna accettare che oggi il calcio italiano è cambiato e non si possono fare paragoni con il passato e con quei valori. Bisogna prenderne atto e riconoscere quella che è stata la Juventus del passato, qui ci sono i due “Angeli” (Peruzzi e Di Livio, ndr) con cui ho avuto la fortuna di giocare e di vivere tanti momenti insieme e riconoscono quei valori come tante altre persone qui. Ripartire da qui, da questi valori e dal vostro supporto, e presto la squadra tornerà a vincere anche trofei".