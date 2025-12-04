Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
Alessandro De Felice

Chiellini avvisa la Juventus: "Quest'anno sarà difficile vincere, Spalletti è un uomo in missione e vive al centro sportivo"

L'ex difensore e ora Head of Football Institutional Relations della Juventus ha parlato ai soci del club Urbe Bianconera in occasione di un evento a Roma: da Spalletti e David agli obiettivi e Napoli-Juventus, le parole del dirigente.

Pubblicità

La nuova veste di dirigente gli calza a pennello. Nel momento di difficoltà, stringe i denti e serra i ranghi. E soprattutto ci mette la faccia. Da difensore arcigno e ultimo ad arrendersi a dirigente, Giorgio Chiellini è rimasto lo stesso.

Intervenuto a Roma alla serata di Gala del Club Urbe BianconeraChiellini ha parlato di vari temi legati al momento della Juventus, reduce da tre vittorie di fila ma che sta vivendo una stagione tra alti e bassi.
La storia della Juventus è fatta di grandi cicli vincenti e di anticicli, purtroppo ora siamo in quello che è un anticiclo nel quale da un po’ non riusciamo a vincere” le parole riportate da Tuttosport.

Dall’arrivo in panchina di Luciano Spalletti, che ha preso il posto dell’esonerato Tudor, agli obiettivi stagionali dei bianconeri, l’Head of Football Institutional Relations ha parlato a tutto tondo della situazione della Vecchia Signora.

  • TORNARE A VINCERE

    "Speriamo di tornarci quanto prima, sicuramente quest’anno sarà difficile, che non vuol dire non provarci in tutti i modi perché l’ambizione deve essere quella di arrivare al massimo, ma ci deve essere anche equilibrio da parte nostra e da parte vostra nei giudizi, in quelle che sono poi le aspettative e le pressioni". 

    • Pubblicità

  • LA JUVE DI OGGI E LE DIFFERENZE COL PASSATO

    "C’è la volontà da parte di tutti di fare bene. È cambiato il mondo e con esso il calcio, ormai quella la Juventus di dieci, venti, anche trenta anni fa che poteva dominare il calcio mondiale ed essere anche al livello del Real e fare investimenti a malincuore bisogna accettare che oggi il calcio italiano è cambiato e non si possono fare paragoni con il passato e con quei valori. Bisogna prenderne atto e riconoscere quella che è stata la Juventus del passato, qui ci sono i due “Angeli” (Peruzzi e Di Livio, ndr) con cui ho avuto la fortuna di giocare e di vivere tanti momenti insieme e riconoscono quei valori come tante altre persone qui. Ripartire da qui, da questi valori e dal vostro supporto, e presto la squadra tornerà a vincere anche trofei".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • JONATHAN DAVID

    "Bellissimo il goal di David, peccato l’abbiano annullato. Ma era fuorigioco (ride, ndr). Un po’ in ritardo ma abbiamo saputo che era fuorigioco. Sapete, è molto difficile per quelli che vengono alla Juventus dall’Italia e ancora più difficile per quelli che vengono a giocare da fuori. Sono pochissimi i giocatori che sono riusciti ad adattarsi in brevissimo tempo e a fare la differenza". 

  • L’INFORTUNIO DI VLAHOVIC

    “L’infortunio di Vlahovic è un pesante e ci dispiace tanto, tra l’altro si sta per operare. Ogni infortunio, poi, in qualche modo, dà l’opportunità a chi ha giocato meno. E in questo caso ci auguriamo che ci sarà l’opportunità per David per avere più spazio e meno pressione, avere più libertà di reggere una partita pesante e di dare un bel segnale come ha già dimostrato con il bel goal di ieri sera. Certamente ci saranno momenti difficili, ma la squadra sta bene e nella partita di ieri ha dato qualche certezza e convinzione in più a tutti noi".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SPALLETTI ALLA JUVENTUS

    "La carriera di Luciano Spalletti parla per lui, non ho avuto la fortuna di essere allenato da lui. Abbiamo stretto un buon rapporto quando mi ero già ritirato e sono andato a trovare i ragazzi della Nazionale. Alla Juventus sta lavorando bene sui dettagli, dedica grande attenzione a ogni allenamento, sta rivalutando giocatori che hanno avuto poco spazio prima. È un uomo in missione, vive per la Juve, vive al centro sportivo come fatto già in passato a Napoli. Sta dando se stesso lui come tutti gli altri per cercare di invertire questa rotta”. 

  • NAPOLI-JUVENTUS E IL RITORNO DI SPALLETTI

    “Non so come verrà accolto, non ne ho idea. Per noi è una partita importante e difficile, come lo sono tutte".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Juventus crest
Juventus
JUV