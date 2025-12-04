Chiellini avvisa la Juventus: "Quest'anno sarà difficile vincere, Spalletti è un uomo in missione e vive al centro sportivo"

La nuova veste di dirigente gli calza a pennello. Nel momento di difficoltà, stringe i denti e serra i ranghi. E soprattutto ci mette la faccia. Da difensore arcigno e ultimo ad arrendersi a dirigente, Giorgio Chiellini è rimasto lo stesso.
“La storia della Juventus è fatta di grandi cicli vincenti e di anticicli, purtroppo ora siamo in quello che è un anticiclo nel quale da un po’ non riusciamo a vincere” le parole riportate da Tuttosport.
Dall’arrivo in panchina di Luciano Spalletti, che ha preso il posto dell’esonerato Tudor, agli obiettivi stagionali dei bianconeri, l’Head of Football Institutional Relations ha parlato a tutto tondo della situazione della Vecchia Signora.