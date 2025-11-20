Chi va in Coppa d'Africa e chi no in Serie A: Lookman, Diao, Anguissa, Okoye, Nzola, El Aynaoui, Ndicka, Coco, Koussonou, i convocati, quante partite saltano e la gestione al Fantacalcio

La fase a gironi della Coppa d'Africa 2025 si disputerà tra il 21 e il 31 dicembre.
Questo significa che i calciatori convocati salteranno certamente due giornate di Serie A (la 16a e la 17a), ma tutto dipenderà dal percorso della rispettiva nazionale nel torneo.
Le partite saltate in Serie A diventerebbero quattro o persino cinque in caso di qualificazione agli ottavi (si giocheranno tra il 3 e il 6 gennaio, proprio quando ci sono in programma due giornate di campionato), potenzialmente sei in caso di quarti, semifinali e finale.
Considerando Nigeria, Camerun, Senegal, Marocco e Costa d'Avorio come nazionali favorite, il rischio di arrivare a saltare perlomeno cinque partite per i vari Lookman, Diao, Dia, Anguissa, Ndicka, Dele-Bashiru ed El Aynaoui è molto alto.