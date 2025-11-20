Chi va in Coppa d'Africa e chi no in Serie A: Lookman, Diao, Anguissa, Okoye, Nzola, El Aynaoui, Ndicka, Coco, Koussonou, i convocati, quante partite saltano e la gestione al Fantacalcio

Al-Musrati (Libia)

Anguissa (Camerun)

Candé (Guinea-Bissau)

Ekuban (Ghana)

Fadera (Gambia)

Lamptey (Ghana)

Sulemana I. (Ghana)

Sulemana K. (Ghana)

Questa è invece la lista dei calciatori africani della Serie A che già al 100%, a prescindere dalle convocazioni, non parteciperanno alla Coppa d'Africa 2025 perché la proprio nazionale non si è qualificata.

L'unica eccezione è rappresentata da Anguissa: il Camerun, infatti, si è qualificato ma il grave infortunio subito lo costringerà a saltare la competizione e rientrare in campo non prima della fine di gennaio.