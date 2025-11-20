Pubblicità
Lookman Diao AnguissaGetty Images
Marco Trombetta

Chi va in Coppa d'Africa e chi no in Serie A: Lookman, Diao, Anguissa, Okoye, Nzola, El Aynaoui, Ndicka, Coco, Koussonou, i convocati, quante partite saltano e la gestione al Fantacalcio

La lista dei giocatori potenzialmente convocati per la Coppa d'Africa 2025 in Serie A: le date, quante partite saltano, il Fantacalcio e la gestione.

La Coppa d'Africa, anche quest'anno, sconvolgerà i piani della squadre di Serie A e al Fantacalcio.

Ma quando si gioca la competizione? Quali sono le nazionali partecipanti e i chi sono i calciatori convocati dalla Serie A? E quante partite saltano?

Tutto quello che c'è da sapere in vista dell'asta.

  • COPPA D'AFRICA, I GIOCATORI CONVOCATI IN SERIE A

    • Aboukhlal (Marocco)
    • Banda (Zambia)
    • Bayo (Costa d'Avorio)
    • Belahyane (Marocco)
    • Belghali (Algeria)
    • Cheddira (Marocco)
    • Coco (Guinea Equatoriale)
    • Cornet (Costa d'Avorio)
    • Coulibaly L. (Mali)
    • Coulibaly W. (Mali)
    • Dele-Bashiru (Nigeria)
    • Dia (Senegal)
    • Diao (Senegal)
    • Ebosse (Camerun)
    • El Aynaoui (Marocco)
    • Faye (Senegal)
    • Gaspar (Angola)
    • Gueye (Senegal)
    • Haj-Mohamed (Tunisia)
    • Harroui (Marocco)
    • Kamara (Costa d'Avorio)
    • Kouamé (Costa d'Avorio)
    • Koussonou (Costa d'Avorio)
    • Leris (Algeria)
    • Lookman (Nigeria)
    • Luvumbo (Angola)
    • Maleh (Marocco)
    • Masina (Marocco)
    • Moumbagna (Camerun)
    • Ndiaye (Senegal)
    • Ndicka (Costa d'Avorio)
    • N'Dri (Costa d'Avorio)
    • Niasse (Senegal)
    • Nzola (Angola)
    • Okereke (Nigeria)
    • Okoye (Nigeria)
    • Onana (Camerun)
    • Rafia (Tunisia)
    • Richardson (Marocco)
    • Rui Modesto (Angola)
    • Sabiri (Marocco)
    • Zemura (Zimbabwe)

    Questa la lista dei giocatori potenzialmente convocabili per la Coppa d'Africa 2025 in base alle squadre qualificate per la competizione.

    Tra i big, sono praticamente sicuri della convocazione Lookman e Okoye con la Nigeria, Diao (infortunio permettendo) e Dia con il Senegal. Ma anche Ndicka e Koussonou con la Costa d'Avorio, Gaspar e Nzola con l'Angola ed El Aynaoui con il Marocco. 

    Rischia invece di rimanere fuori Dele-Bashiru dai convocati della Nigeria dopo essere finito ai margini della Lazio. 

  • SERIE A, CHI NON VA IN COPPA D'AFRICA

    • Al-Musrati (Libia)
    • Anguissa (Camerun)
    • Candé (Guinea-Bissau)
    • Ekuban (Ghana)
    • Fadera (Gambia)
    • Lamptey (Ghana)
    • Sulemana I. (Ghana)
    • Sulemana K. (Ghana)

    Questa è invece la lista dei calciatori africani della Serie A che già al 100%, a prescindere dalle convocazioni, non parteciperanno alla Coppa d'Africa 2025 perché la proprio nazionale non si è qualificata. 

    L'unica eccezione è rappresentata da Anguissa: il Camerun, infatti, si è qualificato ma il grave infortunio subito lo costringerà a saltare la competizione e rientrare in campo non prima della fine di gennaio. 

  • QUANDO INIZIA LA COPPA D'AFRICA: LE DATE

    La Coppa d'Africa 2025, quest'anno in programma in Marocco, inizierà ufficialmente il 21 dicembre - con la partita inaugurale Marocco-Comore - e si concluderà il 18 gennaio 2026 con la finalissima. 

  • QUANTE PARTITE SALTANO I GIOCATORI CHE VANNO IN COPPA D'AFRICA

    La fase a gironi della Coppa d'Africa 2025 si disputerà tra il 21 e il 31 dicembre.

    Questo significa che i calciatori convocati salteranno certamente due giornate di Serie A (la 16a e la 17a), ma tutto dipenderà dal percorso della rispettiva nazionale nel torneo.

    Le partite saltate in Serie A diventerebbero quattro o persino cinque in caso di qualificazione agli ottavi (si giocheranno tra il 3 e il 6 gennaio, proprio quando ci sono in programma due giornate di campionato), potenzialmente sei in caso di quarti, semifinali e finale.

    Considerando Nigeria, Camerun, Senegal, Marocco e Costa d'Avorio come nazionali favorite, il rischio di arrivare a saltare perlomeno cinque partite per i vari Lookman, Diao, Dia, Anguissa, Ndicka, Dele-Bashiru ed El Aynaoui è molto alto. 

