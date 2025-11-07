Chi schierare al Fantacalcio nella 11ª giornata di Serie A: tutti i consigli
PISA-CREMONESE
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Nzola, Moreo, Bonazzoli, Barbieri
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Tramoni, Payero
L'attacco del Pisa si è sbloccato, quindi fiducia sia a Nzola che a Moreo in una partita del genere. Il primo resta comunque rigorista quando è in campo. Bonazzoli meglio in trasferta che in casa, schieratelo. Barbieri bella scommessa per la difesa, può portare bonus.
Tramoni ormai ha perso praticamente il posto, non è una priorità. Payero poco da fantacalcio, troppe ammonizioni.
COMO-CAGLIARI
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Diao, Morata, Esposito, Felici
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Smolcic, Folorunsho
Diao moment, è in crescita e vede il bonus. Morata sì, proprio dopo il rigore sbagliato, vorrà il riscatto. Esposito come terzo slot ci sta, il Como concede sempre. Felici uno dei migliori del Cagliari, anche partendo dalla panchina.
Smolcic un'ammonizione che cammina, da evitare nonostante la partita abbordabile. Folorunsho ancora a secco di bonus, potete schierare di meglio a centrocampo.
LECCE-VERONA
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Berisha, Falcone, Giovane, Gagliardini
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Stulic, Bernede
Berisha è il vero gioiello del Lecce, in questo momento da mettere sempre, anche in ottica piazzati. Falcone anche quest'anno è una manna per il modificatore, a prescindere dai goal subiti. Media voto del 6.35. Giovane si è sbloccato ed è assolutamente da confermare. Gagliardini l'unico dei centrocampisti che ha capacità di inserimento.
Stulic deve uscire dal tunnel prima di schierarlo. Bernede più da malus che da bonus, non ci scommettete.
JUVENTUS-TORINO
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Kostic, McKennie, Adams, Simeone
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - David, Lazaro
Kostic rispolverato da Spalletti, se ci avevate creduto è il momento di metterlo in campo. McKennie in posizione avanzata intriga in ottica bonus. Adams e Simeone approvati in un Torino che sta segnando parecchio. La Juve qualcosa la concede sempre.
David sin qui non è in cima alle gerarchie di Spalletti, potete tenerlo fuori. Lazaro rischia di soffrire parecchio.
PARMA-MILAN
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Bernabé, Pellegrino, Pulisic, Fofana
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Cutrone, Nkunku
Bernabé nel nuovo ruolo più vicino alla porta può essere finalmente un uomo fanta. Pellegrino ci sta tutto come terzo slot, non snobbatelo. Pulisic rientra e va messo per forza a prescindere dal minutaggio. Fofana non porta bonus da un po', ma potrebbe essere la partita giusta.
Cutrone è l'ex, sì, ma sta faticando e rischia la panchina. Nkunku è reduce da tre insufficienze, per adesso meglio tenerlo fuori.
ATALANTA-SASSUOLO
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Krstovic, De Ketelaere, Berardi, Laurienté
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Ederson, Doig
Operazione rilancio per CDK e Krstovic: non lasciateli in panchina. Berardi è sempre un sì, perché batte tutto lui. Laurienté non è nome da snobbare, può sorprendere in questa giornata.
Ederson irriconoscibile con Juric, non è più una priorità. Doig reduce da tre insufficienze consecutive, meglio panchinarlo.
BOLOGNA-NAPOLI
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Castro, Cambiaghi, Hojlund, Neres
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Lucumi, Olivera
Castro si è sbloccato alla grande e non abbiate paura di schierarlo contro il Napoli. Cambiaghi porta bonus a prescindere dal minutaggio, un terzo slot sempre consigliato. Hojlund ha frenato, ma non pensate di lasciarlo fuori, in queste partite si esalta. Neres per un altro +1, ora bisogna insistere.
Lucumi rischia un malus, non è una prima scelta. Olivera, qualora impiegato anche a gara in corso, non ha una buona media voto e potrebbe soffrire.
GENOA-FIORENTINA
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Martin, Norton-Cuffy, Kean, Gosens
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Vitinha, Gudmundsson
Fiducia ai quinti del Genoa per eventuali bonus, sempre meglio loro degli attaccanti. Kean si mette, zero storie nonostante la crisi. Gosens con Vanoli potrebbe essere subito più incisivo in zona bonus.
Vitinha un disastro al fanta, nemmeno con De Rossi ci aspettiamo cambiamenti. Gudmundsson, rigore a parte, ha portato praticamente solo malus e insufficienze dalla seconda giornata in poi.
ROMA-UDINESE
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Dovbyk, Pellegrini, Zaniolo, Atta
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - El Aynaoui, Davis
Sì a Dovbyk, crediamo nel suo +3 contro l'Udinese. Pellegrini un jolly da sfruttare, anche a partita in corso. Zaniolo on fire, da ex non si può non schierare. Atta ha una media voto da top, a prescindere dai bonus è una garanzia.
Per El Aynaoui non vale la pena togliere posto ad altri centrocampisti. Davis in calo nelle ultime settimane, la Roma subisce poco e potrebbe andare incontro a un insufficienza.
INTER-LAZIO
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Thuram, Sucic, Isaksen, Basic
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Frattesi, Dia
Non guardate al minutaggio, Thuram sicuramente da mettere. Sucic può regalarvi un bonus, Isaksen sta tornando e potrebbe confermarsi dopo il goal al Cagliari. Basic ha già segnato alla Juventus ed ha un'ottima media voto.
Frattesi ha sprecato tutte le occasioni ed anche da jolly quest'anno non sta incidendo. Dia in crisi di bonus, non è la partita giusta per rilanciarlo.
