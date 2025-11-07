Pubblicità
Consigli Fantacalcio
Marco Trombetta

Chi schierare al Fantacalcio nella 11ª giornata di Serie A: tutti i consigli

Tutti i consigli per il Fantacalcio nella 11ª giornata di Serie A. Chi schierare partita per partita.

Chi schierare al Fantacalcio nella 11ª giornata di Serie A?

Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per partita.

Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 20.45 di venerdì 7 novembre, quando si giocherà Pisa-Cremonese.

  • nzola pisaGetty Images

    PISA-CREMONESE

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Nzola, Moreo, Bonazzoli, Barbieri

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Tramoni, Payero

    L'attacco del Pisa si è sbloccato, quindi fiducia sia a Nzola che a Moreo in una partita del genere. Il primo resta comunque rigorista quando è in campo. Bonazzoli meglio in trasferta che in casa, schieratelo. Barbieri bella scommessa per la difesa, può portare bonus.

    Tramoni ormai ha perso praticamente il posto, non è una priorità. Payero poco da fantacalcio, troppe ammonizioni. 

  • COMO-CAGLIARI

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Diao, Morata, Esposito, Felici

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Smolcic, Folorunsho

    Diao moment, è in crescita e vede il bonus. Morata sì, proprio dopo il rigore sbagliato, vorrà il riscatto. Esposito come terzo slot ci sta, il Como concede sempre. Felici uno dei migliori del Cagliari, anche partendo dalla panchina. 

    Smolcic un'ammonizione che cammina, da evitare nonostante la partita abbordabile. Folorunsho ancora a secco di bonus, potete schierare di meglio a centrocampo. 

  • LECCE-VERONA

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Berisha, Falcone, Giovane, Gagliardini

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Stulic, Bernede

    Berisha è il vero gioiello del Lecce, in questo momento da mettere sempre, anche in ottica piazzati. Falcone anche quest'anno è una manna per il modificatore, a prescindere dai goal subiti. Media voto del 6.35. Giovane si è sbloccato ed è assolutamente da confermare. Gagliardini l'unico dei centrocampisti che ha capacità di inserimento.

    Stulic deve uscire dal tunnel prima di schierarlo. Bernede più da malus che da bonus, non ci scommettete. 

  • Filip Kostic JuventusGetty Images

    JUVENTUS-TORINO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Kostic, McKennie, Adams, Simeone

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - David, Lazaro

    Kostic rispolverato da Spalletti, se ci avevate creduto è il momento di metterlo in campo. McKennie in posizione avanzata intriga in ottica bonus. Adams e Simeone approvati in un Torino che sta segnando parecchio. La Juve qualcosa la concede sempre.

    David sin qui non è in cima alle gerarchie di Spalletti, potete tenerlo fuori. Lazaro rischia di soffrire parecchio. 

  • PARMA-MILAN

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Bernabé, Pellegrino, Pulisic, Fofana

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Cutrone, Nkunku

    Bernabé nel nuovo ruolo più vicino alla porta può essere finalmente un uomo fanta. Pellegrino ci sta tutto come terzo slot, non snobbatelo. Pulisic rientra e va messo per forza a prescindere dal minutaggio. Fofana non porta bonus da un po', ma potrebbe essere la partita giusta.

    Cutrone è l'ex, sì, ma sta faticando e rischia la panchina. Nkunku è reduce da tre insufficienze, per adesso meglio tenerlo fuori. 

  • ATALANTA-SASSUOLO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Krstovic, De Ketelaere, Berardi, Laurienté

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Ederson, Doig

    Operazione rilancio per CDK e Krstovic: non lasciateli in panchina. Berardi è sempre un sì, perché batte tutto lui. Laurienté non è nome da snobbare, può sorprendere in questa giornata.

    Ederson irriconoscibile con Juric, non è più una priorità. Doig reduce da tre insufficienze consecutive, meglio panchinarlo. 

  • Rasmus Hojlund NapoliGetty Images

    BOLOGNA-NAPOLI

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Castro, Cambiaghi, Hojlund, Neres

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Lucumi, Olivera

    Castro si è sbloccato alla grande e non abbiate paura di schierarlo contro il Napoli. Cambiaghi porta bonus a prescindere dal minutaggio, un terzo slot sempre consigliato. Hojlund ha frenato, ma non pensate di lasciarlo fuori, in queste partite si esalta. Neres per un altro +1, ora bisogna insistere.

    Lucumi rischia un malus, non è una prima scelta. Olivera, qualora impiegato anche a gara in corso, non ha una buona media voto e potrebbe soffrire. 

  • GENOA-FIORENTINA

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Martin, Norton-Cuffy, Kean, Gosens

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Vitinha, Gudmundsson

    Fiducia ai quinti del Genoa per eventuali bonus, sempre meglio loro degli attaccanti. Kean si mette, zero storie nonostante la crisi. Gosens con Vanoli potrebbe essere subito più incisivo in zona bonus.

    Vitinha un disastro al fanta, nemmeno con De Rossi ci aspettiamo cambiamenti. Gudmundsson, rigore a parte, ha portato praticamente solo malus e insufficienze dalla seconda giornata in poi. 

  • ROMA-UDINESE

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Dovbyk, Pellegrini, Zaniolo, Atta

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - El Aynaoui, Davis

    Sì a Dovbyk, crediamo nel suo +3 contro l'Udinese. Pellegrini un jolly da sfruttare, anche a partita in corso. Zaniolo on fire, da ex non si può non schierare. Atta ha una media voto da top, a prescindere dai bonus è una garanzia.

    Per El Aynaoui non vale la pena togliere posto ad altri centrocampisti. Davis in calo nelle ultime settimane, la Roma subisce poco e potrebbe andare incontro a un insufficienza. 

  • Marcus Thuram InterGetty Images

    INTER-LAZIO

    CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Thuram, Sucic, Isaksen, Basic

    SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Frattesi, Dia

    Non guardate al minutaggio, Thuram sicuramente da mettere. Sucic può regalarvi un bonus, Isaksen sta tornando e potrebbe confermarsi dopo il goal al Cagliari. Basic ha già segnato alla Juventus ed ha un'ottima media voto.

    Frattesi ha sprecato tutte le occasioni ed anche da jolly quest'anno non sta incidendo. Dia in crisi di bonus, non è la partita giusta per rilanciarlo. 

