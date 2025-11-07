Chi schierare al Fantacalcio nella 11ª giornata di Serie A: tutti i consigli

CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Castro, Cambiaghi, Hojlund, Neres

SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Lucumi, Olivera

Castro si è sbloccato alla grande e non abbiate paura di schierarlo contro il Napoli. Cambiaghi porta bonus a prescindere dal minutaggio, un terzo slot sempre consigliato. Hojlund ha frenato, ma non pensate di lasciarlo fuori, in queste partite si esalta. Neres per un altro +1, ora bisogna insistere.

Lucumi rischia un malus, non è una prima scelta. Olivera, qualora impiegato anche a gara in corso, non ha una buona media voto e potrebbe soffrire.