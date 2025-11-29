Chi gioca tra Israel e Paleari in porta nel Torino: la scelta di Baroni per la trasferta di Lecce, l'annuncio in conferenza

Paleari ha raccolto il testimone da Israel che, complice un infortunio, non è stato in grado di giocare lo scorso 26 ottobre in occasione di Torino-Genoa, match che peraltro rappresenta l'ultimo successo dei granata in campionato.

L'ex Cittadella è stato uno dei migliori in campo e si è guadagnato la conferma anche in vista delle sfide successive: a Bologna e nel derby ha tenuto la porta inviolata, mentre contro Pisa e Como ha subìto sette reti.

Nel frattempo Israel si è completamente ristabilito ed è tornato tra i convocati in concomitanza dell'ultimo impegno, perso in malo modo al cospetto di Nico Paz e soci.