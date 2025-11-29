Pubblicità
Israel Paleari TorinoGOAL
Vittorio Rotondaro

Chi gioca tra Israel e Paleari in porta nel Torino: la scelta di Baroni per la trasferta di Lecce, l'annuncio in conferenza

Lecce e Torino aprono la domenica del 13° turno di Serie A: appuntamento al 'Via del Mare' a ora di pranzo, alle 12:30.

Sfida importante per entrambe le squadre, chiamate a conquistare punti pesanti per migliorare la rispettiva classifica: soprattutto i granata, la cui vittoria manca da ormai un mese.

Uno dei dubbi di formazione in casa piemontese riguardava chi avrebbe giocato tra i pali della porta tra Israel e Paleari: nodo sciolto direttamente dal mister Baroni nella conferenza stampa della vigilia.

  • PALEARI TITOLARE NELLE ULTIME 5

    Paleari ha raccolto il testimone da Israel che, complice un infortunio, non è stato in grado di giocare lo scorso 26 ottobre in occasione di Torino-Genoa, match che peraltro rappresenta l'ultimo successo dei granata in campionato.

    L'ex Cittadella è stato uno dei migliori in campo e si è guadagnato la conferma anche in vista delle sfide successive: a Bologna e nel derby ha tenuto la porta inviolata, mentre contro Pisa e Como ha subìto sette reti.

    Nel frattempo Israel si è completamente ristabilito ed è tornato tra i convocati in concomitanza dell'ultimo impegno, perso in malo modo al cospetto di Nico Paz e soci.

  • CHI GIOCA TITOLARE TRA ISRAEL E PALEARI IN LECCE-TORINO: L'ANNUNCIO DI BARONI

    A cancellare ogni dubbio ci ha pensato Marco Baroni durante la consueta conferenza stampa della vigilia.

    "Domani contro il Lecce giocherà Israel. La mentalità è un fattore individuale che poi si fa collettivo, è l'elemento centrale della prestazione perché permette di esprimere quello che si ha dentro. La squadra deve ancora trovare continuità sotto questo aspetto: il carattere c'è perché ha recuperato diverse volte il risultato, ma il primo punto di miglioramento è la reazione immediata a un goal subìto. Lo troveremo presto".

