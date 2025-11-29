Chi gioca tra Israel e Paleari in porta nel Torino: la scelta di Baroni per la trasferta di Lecce, l'annuncio in conferenza

Lecce e Torino aprono la domenica del 13° turno di Serie A: appuntamento al 'Via del Mare' a ora di pranzo, alle 12:30.
Sfida importante per entrambe le squadre, chiamate a conquistare punti pesanti per migliorare la rispettiva classifica: soprattutto i granata, la cui vittoria manca da ormai un mese.
Uno dei dubbi di formazione in casa piemontese riguardava chi avrebbe giocato tra i pali della porta tra Israel e Paleari: nodo sciolto direttamente dal mister Baroni nella conferenza stampa della vigilia.