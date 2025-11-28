Chi gioca titolare nella 13ª giornata: Pulisic, Vlahovic, Castellanos, Dybala, Nkunku, Lang, Koné, Ferguson, Mkhitaryan, Krstovic, Zapata, Gosens, Douvikas, Laurienté, Mina, Luis Henrique e la gestione al Fantacalcio

Ma chi gioca titolare già nella tredicesima giornata?
Tutte le novità e come gestire tutti i casi dubbi al Fantacalcio tra ballottaggi e formazioni.
Niente da fare per Pulisic, l'americano contro la Lazio non ci sarà, neppure in panchina. Prudenza massima da parte di Allegri per evitare un infortunio più grave.
Allarme rientrato per Vlahovic che contro il Cagliari sarà a disposizione ed è nettamente favorito su David e Openda per giocare titolare.
L'argentino è finalmente recuperato e punta a una maglia da titolare contro il Milan. Sarri deciderà all'ultimo come risolvere il ballottaggio con Dia, ma di sicuro Castellanos andrà a voto. Pensate magari a uno switch.
Ora o mai più per Nkunku senza Pulisic e Gimenez. Dovrebbe toccare a lui affiancare Leao in attacco. Il francese è favorito su Loftus-Cheek.
Tornato titolare già in Europa, Dybala è decisamente favorito su Ferguson per giocare dal 1' anche nella super sfida contro il Napoli all'Olimpico.
Adesso l'olandese ha la fiducia di Conte. Il ballottaggio è con il rientrante Politano per un posto nel tridente, ma il consiglio è di schierarlo a prescindere in questo momento.
L'armeno è recuperato, ma Chivu potrebbe comunque risparmiarlo almeno inizialmente col Pisa. Se volete schierarlo al fanta, assicuratevi di essere coperti.
Senza Simeone dovrebbe toccare nuovamente a lui contro il Lecce. Ballottaggio con Adams, ma il colombiano è comunque schierabile a prescindere dal minutaggio.
Nella gara da ex contro l'Atalanta è più probabile che parta dalla panchina non essendo ancora al top. Schieratelo solo con copertura.
Stavolta il greco è favorito su Morata per una maglia da titolare nell'anticipo del venerdì contro il Sassuolo.
Anche Laurienté si prepara a tornare titolare dopo due panchine consecutive, prendendo comunque voto. Stavolta parte avanti su Fadera.
Possibile chance da sfruttare al fantacalcio per Luis Henrique. Chivu potrebbe preferirlo a Carlos Augusto sulla destra contro il Pisa. Schieratelo comunque con copertura.
Palladino ha scelto Scamacca come attaccante titolare. Krstovic è destinato a partire ancora una volta dalla panchina contro la Fiorentina.
Si è fatto male in Europa League, ma non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Possibile un suo recupero già contro il Napoli, ma per schierarlo assicuratevi di avere una riserva sicura.
Niente da fare per il colombiano. Certa la sua assenza al centro della difesa del Cagliari contro la Juve.