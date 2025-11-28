Pubblicità
Chi gioca titolare nella 13ª giornata: Pulisic, Vlahovic, Castellanos, Dybala, Nkunku, Lang, Koné, Ferguson, Mkhitaryan, Krstovic, Zapata, Gosens, Douvikas, Laurienté, Mina, Luis Henrique e la gestione al Fantacalcio

Come gestire i casi dubbi al Fantacalcio, chi gioca e chi no tra Pulisic, Vlahovic, Dybala, Castellanos e tutte le novità.

Ma chi gioca titolare già nella tredicesima giornata? 

Tutte le novità e come gestire tutti i casi dubbi al Fantacalcio tra ballottaggi e formazioni. 

  • FANTACALCIO, PULISIC GIOCA TITOLARE MILAN-LAZIO?

    Niente da fare per Pulisic, l'americano contro la Lazio non ci sarà, neppure in panchina. Prudenza massima da parte di Allegri per evitare un infortunio più grave.

  • FANTACALCIO, VLAHOVIC GIOCA TITOLARE JUVENTUS-CAGLIARI?

    Allarme rientrato per Vlahovic che contro il Cagliari sarà a disposizione ed è nettamente favorito su David e Openda per giocare titolare. 

  • FANTACALCIO, CASTELLANOS GIOCA TITOLARE MILAN-LAZIO?

    L'argentino è finalmente recuperato e punta a una maglia da titolare contro il Milan. Sarri deciderà all'ultimo come risolvere il ballottaggio con Dia, ma di sicuro Castellanos andrà a voto. Pensate magari a uno switch. 

  • FANTACALCIO, NKUNKU GIOCA TITOLARE MILAN-LAZIO?

    Ora o mai più per Nkunku senza Pulisic e Gimenez. Dovrebbe toccare a lui affiancare Leao in attacco. Il francese è favorito su Loftus-Cheek. 

  • FANTACALCIO, DYBALA O FERGUSON: CHI GIOCA TITOLARE NAPOLI-ROMA?

    Tornato titolare già in Europa, Dybala è decisamente favorito su Ferguson per giocare dal 1' anche nella super sfida contro il Napoli all'Olimpico. 

  • FANTACALCIO, LANG GIOCA TITOLARE NAPOLI-ROMA?

    Adesso l'olandese ha la fiducia di Conte. Il ballottaggio è con il rientrante Politano per un posto nel tridente, ma il consiglio è di schierarlo a prescindere in questo momento. 

  • FANTACALCIO, MKHITARYAN GIOCA TITOLARE PISA-INTER?

    L'armeno è recuperato, ma Chivu potrebbe comunque risparmiarlo almeno inizialmente col Pisa. Se volete schierarlo al fanta, assicuratevi di essere coperti. 

  • FANTACALCIO, ZAPATA GIOCA TITOLARE LECCE-TORINO?

    Senza Simeone dovrebbe toccare nuovamente a lui contro il Lecce. Ballottaggio con Adams, ma il colombiano è comunque schierabile a prescindere dal minutaggio. 

  • FANTACALCIO, GOSENS GIOCA TITOLARE ATALANTA-FIORENTINA?

    Nella gara da ex contro l'Atalanta è più probabile che parta dalla panchina non essendo ancora al top. Schieratelo solo con copertura. 

  • FANTACALCIO, DOUVIKAS GIOCA TITOLARE COMO-SASSUOLO?

    Stavolta il greco è favorito su Morata per una maglia da titolare nell'anticipo del venerdì contro il Sassuolo. 

  • FANTACALCIO, LAURIENTE GIOCA TITOLARE COMO-SASSUOLO?

    Anche Laurienté si prepara a tornare titolare dopo due panchine consecutive, prendendo comunque voto. Stavolta parte avanti su Fadera. 

  • FANTACALCIO, LUIS HENRIQUE GIOCA TITOLARE PISA-INTER?

    Possibile chance da sfruttare al fantacalcio per Luis Henrique. Chivu potrebbe preferirlo a Carlos Augusto sulla destra contro il Pisa. Schieratelo comunque con copertura. 

  • FANTACALCIO, KRSTOVIC GIOCA TITOLARE ATALANTA-FIORENTINA?

    Palladino ha scelto Scamacca come attaccante titolare. Krstovic è destinato a partire ancora una volta dalla panchina contro la Fiorentina. 

  • FANTACALCIO, KONE GIOCA TITOLARE ROMA-NAPOLI?

    Si è fatto male in Europa League, ma non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Possibile un suo recupero già contro il Napoli, ma per schierarlo assicuratevi di avere una riserva sicura. 

  • FANTACALCIO, MINA GIOCA TITOLARE JUVENTUS-CAGLIARI?

    Niente da fare per il colombiano. Certa la sua assenza al centro della difesa del Cagliari contro la Juve. 