Chi gioca tra Sommer e Martinez in Pisa-Inter: la scelta di Chivu per la porta nerazzurra

Ripartire per riprendere il cammino in campionato e ridare l'assalto alla vetta: l'Inter si lecca le ferite dopo le due sconfitte di fila contro Milan e Atletico Madrid, ma di tempo per piangersi addosso non ce n'è proprio.
Nerazzurri pronti a tornare in campo domenica pomeriggio quando, in quel dell'Arena Garibaldi, affronteranno un Pisa reduce da una striscia positiva fatta di sei risultati utili di fila (un successo e cinque pareggi).
C'è grande attesa di conoscere chi sarà il portiere titolare dell'Inter in Toscana: ancora Sommer (finito nell'occhio del ciclone dopo l'errore nel derby) oppure Chivu concederà una chance al vice Martinez?