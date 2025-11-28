Pubblicità
Sommer MartinezGOAL
Vittorio Rotondaro

Chi gioca tra Sommer e Martinez in Pisa-Inter: la scelta di Chivu per la porta nerazzurra

Inter di scena a Pisa nel prossimo turno di Serie A: è ballottaggio aperto tra Sommer e Martinez per il ruolo di portiere.

Ripartire per riprendere il cammino in campionato e ridare l'assalto alla vetta: l'Inter si lecca le ferite dopo le due sconfitte di fila contro Milan e Atletico Madrid, ma di tempo per piangersi addosso non ce n'è proprio.

Nerazzurri pronti a tornare in campo domenica pomeriggio quando, in quel dell'Arena Garibaldi, affronteranno un Pisa reduce da una striscia positiva fatta di sei risultati utili di fila (un successo e cinque pareggi).

C'è grande attesa di conoscere chi sarà il portiere titolare dell'Inter in Toscana: ancora Sommer (finito nell'occhio del ciclone dopo l'errore nel derby) oppure Chivu concederà una chance al vice Martinez?

  • DERBY AMARO

    Negli occhi dei tifosi dell'Inter c'è ancora l'intervento tutt'altro che irreprensibile di Sommer in occasione dell'azione del goal che ha deciso l'ultimo derby: un tiro per nulla irresistibile di Saelemaekers, deviato lateralmente proprio sui piedi di Pulisic, a segno a porta spalancata.

    Di certo non la prima incertezza in stagione per lo svizzero, non impeccabile nemmeno lo scorso 13 settembre nell'altro scontro diretto sul campo della Juventus: sulla coscienza le reti di Yildiz e Adzic, quest'ultima decisiva per i tre punti bianconeri in pieno recupero.

  • TRA CAMPO (POCO) E VITA PRIVATA

    Quella doppia leggerezza commessa da Sommer a Torino aveva dato modo a Martinez di prendersi un po' di minutaggio tra i pali interisti, difesi dal primo minuto sia al cospetto del Sassuolo (il 21 settembre) che a Cagliari sei giorni più tardi.

    In seguito era tornato a sedersi stabilmente in panchina, ma a frenare la possibile ascesa verso la titolarità è stato un episodio piuttosto delicato che lo ha visto coinvolto: la morte di un 81enne in carrozzina, investito proprio dall'auto su cui viaggiava il portiere spagnolo il 28 ottobre scorso.

    L'anziano avrebbe invaso la corsia riservata ai mezzi stradali e l'impatto è stato fatale: in evidente stato di shock, Martinez non è stato convocato da Chivu per la sfida del turno infrasettimanale contro la Fiorentina, salvo poi tornare arruolabile per le uscite successive.

  • CHI GIOCA PISA-INTER TRA SOMMER E MARTINEZ

    La recente bufera che ha travolto Sommer non ha fatto che alimentare nuovamente le voci di un nuovo avvicendamento tra i pali dell'Inter: Chivu ha dato fiducia allo svizzero schierandolo nella formazione di partenza a Madrid in Champions, ma in campionato le cose potrebbero andare diversamente.

    Nelle ultime ore sono cresciute le quotazioni di Martinez, il quale spera nel sorpasso sul collega per tornare a disputare una partita ufficiale dopo due mesi (quella del 10 ottobre in Liga contro l'Atletico era una semplice amichevole).

    Il ballottaggio tra i due è più che mai aperto, anche se al momento è Sommer a godere di un - seppur piccolo - vantaggio: non è da escludere uno scioglimento definitivo del dubbio proprio a ridosso dell'incontro, in programma alle ore 15 di domenica.

