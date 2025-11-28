Chi gioca tra Sommer e Martinez in Pisa-Inter: la scelta di Chivu per la porta nerazzurra

Quella doppia leggerezza commessa da Sommer a Torino aveva dato modo a Martinez di prendersi un po' di minutaggio tra i pali interisti, difesi dal primo minuto sia al cospetto del Sassuolo (il 21 settembre) che a Cagliari sei giorni più tardi.

In seguito era tornato a sedersi stabilmente in panchina, ma a frenare la possibile ascesa verso la titolarità è stato un episodio piuttosto delicato che lo ha visto coinvolto: la morte di un 81enne in carrozzina, investito proprio dall'auto su cui viaggiava il portiere spagnolo il 28 ottobre scorso.

L'anziano avrebbe invaso la corsia riservata ai mezzi stradali e l'impatto è stato fatale: in evidente stato di shock, Martinez non è stato convocato da Chivu per la sfida del turno infrasettimanale contro la Fiorentina, salvo poi tornare arruolabile per le uscite successive.