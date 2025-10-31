Chi gioca in attacco nel Milan: Leao e Gimenez in dubbio, Pulisic al massimo in panchina, tocca a Nkunku con Loftus-Cheek?

Dopo l’infortunio di inizio stagione, Rafa Leao è ancora alle prese con un problema fisico. L’attaccante portoghese è uscito a fine primo tempo della gara pareggiata contro l’Atalanta per un fastidio all’anca che ancora oggi non è del tutto smaltito. Ragion per cui la sua presenza contro la Roma è in dubbio.

Discorso simile per Santiago Gimenez, uscito al 62’ della sfida di Bergamo: il messicano ha un problema alla caviglia e solo dopo i prossimi allenamenti si capirà se riuscirà a essere disponibile per il match contro i giallorossi.