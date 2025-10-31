Chi gioca in attacco nel Milan: Leao e Gimenez in dubbio, Pulisic al massimo in panchina, tocca a Nkunku con Loftus-Cheek?

L’emergenza attacco si ripropone, un classico di questa prima in casa rossonera. Il Milan si prepara ad affrontare la Roma con diversi dubbi da sciogliere in merito al reparto offensivo.
In attacco la coperta è già abbastanza corta a livello numerico, ma a questo vanno aggiunti gli acciacchi di alcuni degli interpreti che rischiano di complicare le scelte di Allegri.
Ma come stanno gli uomini del reparto offensivo rossonero e chi giocherà nel big match contro la Roma in programma domenica sera a San Siro?