Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
nkunku milanGetty Images
Nino Caracciolo

Chi gioca in attacco nel Milan: Leao e Gimenez in dubbio, Pulisic al massimo in panchina, tocca a Nkunku con Loftus-Cheek?

Allegri alle prese con gli acciacchi dei suoi attaccanti: Leao e Gimenez sono in dubbio, Pulisic potrebbe andare al massimo in panchina. Contro la Roma prende quota l’opzione Loftus-Cheek alle spalle di Nkunku.

Pubblicità

L’emergenza attacco si ripropone, un classico di questa prima in casa rossonera. Il Milan si prepara ad affrontare la Roma con diversi dubbi da sciogliere in merito al reparto offensivo.

In attacco la coperta è già abbastanza corta a livello numerico, ma a questo vanno aggiunti gli acciacchi di alcuni degli interpreti che rischiano di complicare le scelte di Allegri.

Ma come stanno gli uomini del reparto offensivo rossonero e chi giocherà nel big match contro la Roma in programma domenica sera a San Siro?

  • LEAO E GIMENEZ IN DUBBIO

    Dopo l’infortunio di inizio stagione, Rafa Leao è ancora alle prese con un problema fisico. L’attaccante portoghese è uscito a fine primo tempo della gara pareggiata contro l’Atalanta per un fastidio all’anca che ancora oggi non è del tutto smaltito. Ragion per cui la sua presenza contro la Roma è in dubbio.

    Discorso simile per Santiago Gimenez, uscito al 62’ della sfida di Bergamo: il messicano ha un problema alla caviglia e solo dopo i prossimi allenamenti si capirà se riuscirà a essere disponibile per il match contro i giallorossi.

    • Pubblicità

  • PULISIC PROVA A STRINGERE I DENTI

    L’americano ha riportato una lesione al bicipite femorale destro a metà ottobre durante un impegno con la propria nazionale: il suo recupero sta procedendo bene, tanto che già contro la Roma potrebbe essere recuperato seppur solo per la panchina. Vista l’emergenza attacco, Pulisic potrebbe duque  stringere i denti.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • NKUNKU VERSO LA PRIMA DA TITOLARE?

    Con Leao e Gimenez in dubbio, Allegri potrebbe decidere di dare una chance da titolare a Nkunku per la prima volta in questo campionato. Il francese, anche lui alle prese con qualche acciacco fisico nelle scorse settimane, non ha mai del tutto convinto nelle gare in cui è entrato in campo: contro la Roma potrebbe avere l’occasione per riscattarsi e provare a prendersi un ruolo da protagonista nel Milan.

  • IMPATTO LOFTUS-CHEEK

    Vista l’emergenza attacco, Allegri potrebbe pensare anche a una soluzione alternativa, ma non inedita: quella di schierare Loftus-Cheek alle spalle della prima punta, contro la Roma forse Nkunku. L’inglese ha smaltito l’affaticamento muscolare ed ha avuto un ottimo impatto a gara in corso nel match contro l’Atalanta, quando è stato schierato proprio dietro a Nkunku.

    Una soluzione che toglierebbe peso offensivo, ma potrebbe dare anche maggiore equilibrio in fase di non possesso e allo stesso tempo maggiore imprevedibilità vista la capacità di inserimento dell’ex Chelsea.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Roma crest
Roma
ROM