yuri alberto CorinthiansGetty Images
Nino Caracciolo

Chi è Yuri Alberto, obiettivo della Roma per l’attacco: la strategia dei giallorossi

I giallorossi sono al lavoro per acquistare un nuovo centravanti a gennaio: tra i nomi che piacciono maggiormente c’è anche quello del brasiliano Yuri Alberto.

Idee chiare e lavori sottotraccia iniziati da un po’: la Roma a gennaio proverà ad acquistare un nuovo centravanti con l’obiettivo di mettere fine all’astinenza da goal dei suoi numeri nove.

E tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Ricky Massara c’è – come riportato dal ‘Corriere dello Sport’ – anche quello di Yuri Alberto, centravanti brasiliano di proprietà del Corinthians.

Ma chi è Yuri Alberto? Quali sono le sue caratteristiche principali? Quanto costa il suo cartellino? Conosciamolo meglio.

  • CARATTERISTICHE TECNICHE

    Yuri Alberto, classe 2001, è un centravanti moderno: agile, tecnico e veloce, ama svariare su tutto il fronte offensivo senza dare riferimenti alle difese avversarie. Destro naturale, si destreggia bene anche con il mancino ed è dotato di un’ottima fisicità.

  • 18 GOAL NEL 2025

    Nel 2025 Yuri Alberto ha realizzato 18 goal con il Corinthians., numeri che – abbinati alle qualità tecniche del ragazzo – hanno impressionato positivamente la Roma. Complessivamente sono 75 le reti messe a segno con il Corinthians in 202 partite disputate.

  • LA CARRIERA

    Cresciuto nel Santos insieme a Rodrygo, stella del Real Madrid, Yuri Alberto nel 2020 si è trasferito all’Internacional. Successivamente ha avuto una breve parentesi allo Zenit nella stagione 2021/2022, poi ha indossato sempre la maglia del Corinthians.

  • LA VALUTAZIONE DEL CORINTHIAS

    Il Corinthians valuta il cartellino di Yuri Alberto tra i 20 e i 25 milioni di euro: la Roma, secondo quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’, avrebbe già incontrato gli agenti del ragazzo e in Brasile sono certi che lo scoglio economico potrà essere superato.

  • LA STRATEGIA DELLA ROMA

    La Roma, visti anche i paletti del fair play finanziario, non vorrebbe spendere una cifra così elevata a gennaio: l’obiettivo del club giallorosso sarebbe quello di prelevare il calciatore in prestito con diritto/obbligo di riscatto legato al raggiungimento del quarto posto. Il Corinthians invece sembra pronto ad accettare solo nel caso di prestito oneroso.

