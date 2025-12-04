Chi è Yuri Alberto, obiettivo della Roma per l’attacco: la strategia dei giallorossi

Idee chiare e lavori sottotraccia iniziati da un po’: la Roma a gennaio proverà ad acquistare un nuovo centravanti con l’obiettivo di mettere fine all’astinenza da goal dei suoi numeri nove.
E tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Ricky Massara c’è – come riportato dal ‘Corriere dello Sport’ – anche quello di Yuri Alberto, centravanti brasiliano di proprietà del Corinthians.
Ma chi è Yuri Alberto? Quali sono le sue caratteristiche principali? Quanto costa il suo cartellino? Conosciamolo meglio.