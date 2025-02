A trionfare a Sanremo 2025 è stato Olly: grande tifoso della Sampdoria, ha vinto alla sua seconda partecipazione tra i grandi.

Olly ci è riuscito: ha vinto il Festival di Sanremo 2025, nonostante non fosse tra i favoriti alla vigilia e alla sua seconda partecipazione tra i grandi.

Forte impatto, quindi, nella scena musicale sanremese, lasciando il segno anche in chi non lo conosceva: ma la sua vita si intreccia anche ad altre passioni, come quella per il calcio.

Chi è Olly, il vincitore di Sanremo del 2025 con la sua canzone "Balorda Nostalgia".