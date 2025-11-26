Chi è Luis Muñoz, il gioiello dell'Arsenal che ha esordito a 13 anni in Youth League

L'Arsenal conquista la sua prima vittoria in questa edizione della Youth League piegando 4-2 il Bayern Monaco, ma al netto del poker dell'Under 19 dei Gunners, i riflettori sono stati tutti per Luis Muñoz.
Il centrocampista inglese, entrato a cinque minuti dalla fine a risultato pienamente acquisito, ha stabilito un nuovo record per quanto riguarda la massima rassegna continentale a livello giovanile.
Muñoz, infatti, è diventato il giocatore più giovane di sempre a giocare una partita di Youth League: per la precisione, a 13 anni.