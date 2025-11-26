Pubblicità
Luis Munoz ArsenalYouth League
Michael Di Chiaro

Chi è Luis Muñoz, il gioiello dell'Arsenal che ha esordito a 13 anni in Youth League

Il centrocampista dei Gunners è il più giovane di sempre ad esordire in Youth League: in campo contro il Bayern a 13 anni e 343 giorni.

L'Arsenal conquista la sua prima vittoria in questa edizione della Youth League piegando 4-2 il Bayern Monaco, ma al netto del poker dell'Under 19 dei Gunners, i riflettori sono stati tutti per Luis Muñoz.

Il centrocampista inglese, entrato a cinque minuti dalla fine a risultato pienamente acquisito, ha stabilito un nuovo record per quanto riguarda la massima rassegna continentale a livello giovanile.

Muñoz, infatti, è diventato il giocatore più giovane di sempre a giocare una partita di Youth League: per la precisione, a 13 anni.

  • ESORDIO IN YOUTH LEAGUE A 13 ANNI

    Luis Muñoz, entrato in campo nel finale della sfida di Youth League tra Arsenal e Bayern, è diventato il più giovane di sempre a giocare una partita del torneo giovanile europeo.

    Il centrocampista, classe 2011, ha giocato la sua prima partita nella manifestazione all'età di 13 anni e 343 giorni. In altre parole, nessuno come lui nella storia della competizione.

  • CHI È LUIS MUNOZ

    Luis Munoz è un centrocampista inglese, classe 2011, cresciuto nel settore giovanile dell'Arsenal e che si sta facendo conoscere proprio all'interno del settore giovanile dei Gunners.

    Munoz ha giocato anche con l'Under 16 dell'Arsenal in questa stagione e ha fatto parte della squadra che ha vinto le finali nazionali Under 16 di Premier League contro l'Aston Villa all'inizio di questo mese. Faceva parte di quella squadra anche Emerson Nwaneri, fratello minore del centrocampista della prima squadra Ethan, che è entrato in campo con Munoz per il suo debutto in Youth League.

    A 15 anni, ha segnato il rigore decisivo in quella finale nazionale di Premier League contro il Villa. Giocatore leggermente diverso dal fratello, Emerson Nwaneri può giocare sia a centrocampo che come terzino destro. In questa occasione, ha giocato a centrocampo per aiutare l'Arsenal a conquistare la vittoria nonostante la pressione del Bayern nel finale.

  • BATTUTO PAYAS

    Luis Munoz ha battuto il primato che fino ad oggi apparteneva a Liam Payas, che ha giocato nell'Under 19 dei Lincoln Red Imps debuttando all'età di 14 anni, 3 mesi e un giorno nel settembre 2024.

    Un record riscritto da questo talentuoso centrocampista che sta crescendo nella preziosa filiera del club londinese.

  • SULLA SCIA DI DOWMAN

    Di esordi precoci, del resto, l'Arsenal se ne intende. Lo scorso 24 agosto, infatti, Max Dowman ha fatto il suo esordio ufficiale in Premier League a soli 15 anni e 235 giorni, mentre il 4 novembre è diventato anche il calciatore più giovane a esordire nella storia della Champions League a 15 anni e 308 giorni. Talenti purissimi che i Gunners stanno crescendo in casa, con il dichiarato obiettivo di renderli i pilastri del futuro del club londinese.

