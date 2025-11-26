Chi è Luis Muñoz, il gioiello dell'Arsenal che ha esordito a 13 anni in Youth League

Luis Munoz è un centrocampista inglese, classe 2011, cresciuto nel settore giovanile dell'Arsenal e che si sta facendo conoscere proprio all'interno del settore giovanile dei Gunners.

Munoz ha giocato anche con l'Under 16 dell'Arsenal in questa stagione e ha fatto parte della squadra che ha vinto le finali nazionali Under 16 di Premier League contro l'Aston Villa all'inizio di questo mese. Faceva parte di quella squadra anche Emerson Nwaneri, fratello minore del centrocampista della prima squadra Ethan, che è entrato in campo con Munoz per il suo debutto in Youth League.

A 15 anni, ha segnato il rigore decisivo in quella finale nazionale di Premier League contro il Villa. Giocatore leggermente diverso dal fratello, Emerson Nwaneri può giocare sia a centrocampo che come terzino destro. In questa occasione, ha giocato a centrocampo per aiutare l'Arsenal a conquistare la vittoria nonostante la pressione del Bayern nel finale.