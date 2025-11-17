Chi è Luciano Valente, il talento all'esordio con l'Olanda: ha vestito la maglia dell'Italia fino all'Under 20

Nato a Groningen il 4 ottobre 2003 da padre italiano (Roberto, ex terzino sinistro) e madre olandese, Valente si è formato dal punto di vista calcistico nella squadra della sua città natale: è qui che nella stagione 2022/23 ha debuttato in Eredivisie, dopo gli anni trascorsi nelle giovanili.

Il 2024/25 lo ha visto consacrarsi con due goal e otto assist tra campionato e coppa nazionale, numeri che hanno convinto il Feyenoord a investire su di lui: più nello specifico, nelle casse del Groningen sono finiti poco meno di 7 milioni di euro.

Agli ordini di Robin van Persie, Valente ci ha messo poco per guadagnarsi la fiducia dell'ex attaccante: punto di forza del Feyenoord, Valente è sceso in campo in tutte le quattro gare di Europa League che hanno visto il club di Rotterdam conquistare un solo successo e tre sconfitte.