Chi è Luciano Valente, il talento all'esordio con l'Olanda: ha vestito la maglia dell'Italia fino all'Under 20

È il minuto 78 di Olanda-Lituania, quando Ronald Koeman decide di cambiare ancora qualche pedina in campo: dalla panchina si alza Luciano Valente, giovane centrocampista pronto a fare il proprio esordio con gli 'Orange'.
E non ingannino nome e cognome, del tutto italiani: Valente è nato e cresciuto in Olanda, anche se la nazionale azzurra ha effettivamente fatto parte del suo percorso calcistico, sebbene non al livello della prima squadra.
Alla fine Valente ha scelto di rappresentare l'Olanda e adesso sogna in grande: nel mirino, manco a dirlo, c'è la convocazione per i Mondiali del prossimo anno.