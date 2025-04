JJ Gabriel, attaccante di 14 anni dell'Academy del Manchester United, ha esordito con doppietta nel clamoroso 13-1 al Leeds U18 entrando nella storia.

In casa Manchester United, quella del 5 aprile 2025, sarà una data da ricordare.

Ma lo sarà soprattutto per JJ Gabriel, il nuovo golden boy dei Red Devils, capace di esordire con doppietta nella Premier League di categoria ad appena 14 anni.

E' successo tutto in Man Utd-Leeds Under 18, finita in maniera clamorosa: 13-1 per i Diavoli Rossi, con cui l'attaccante nato il 6 ottobre 2010 ha riscritto la storia.