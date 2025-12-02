Pubblicità
Igor Thiago Brentford GFXGetty/GOAL
James Westwood

Chi è Igor Thiago, il bomber del Brentford che sogna Scarpa d'Oro della Premier League e Mondiali 2026 col Brasile

Impatto super da parte di Igor Thiago al Brentford: l'attccante brasiliano è sulla buona strada per sfidare Erling Haaland nella corsa alla Scarpa d'oro della Premier League e diventare il nuovo numero 9 titolare del Brasile ai Mondiali del 2026.

Il Brentford vanta un record straordinario quando si tratta di sostituire i propri giocatori di punta. Negli ultimi sei anni, i Bees hanno continuato a progredire nonostante il trasferimento di giocatori del calibro di Ezri Konsa, Ollie Watkins, Said Benrahma, Neal Maupay, David Raya e Ivan Toney, grazie al lavoro meticoloso del reparto reclutamento del club. L'ultimo successo è il potente brasiliano Igor Thiago, che nella prima metà della stagione 2025-26 si è affermato come vero rivale di Erling Haaland nella corsa alla Scarpa d'oro della Premier League.

Molti pensavano che il Brentford avrebbe dovuto lottare per evitare la retrocessione dopo le partenze estive della coppia d'attacco Bryan Mbeumo e Yoane Wissa, del capitano Christian Norgaard e dell'amato allenatore Thomas Frank. Keith Andrews è passato da allenatore dei calci piazzati a successore di Frank, ma era considerato privo dell'esperienza necessaria e della profondità di rosa per mantenere la squadra competitiva ai massimi livelli.

Ma Andrews ha smentito i suoi detrattori adottando lo stesso stile di gioco diretto di Frank e riponendo la sua fiducia in Thiago come leader della squadra. Il 24enne ha segnato 11 goal in 13 partite di Premier League - solo tre in meno di Haaland con la maglia del Manchester City - riportando il Brentford nella metà alta della classifica e colmando quasi da solo il vuoto lasciato da Mbeumo e Wissa.

Aston Villa, Tottenham e Newcastle sarebbero ora interessati ad acquistare Thiago, e le voci su una sua prima convocazione in Nazionale brasiliana si fanno sempre più insistenti. Potrebbe persino balzare in testa alla lista dei candidati al numero 9 della sua Nazionale in vista dei Mondiali del 2026, se riuscirà a infliggere un duro colpo alle speranze di titolo dell'Arsenal quando il Brentford farà la breve trasferta all'Emirates mercoledì.

  • FBL-EUR-C4-ANDERLECHT-LUDOGORETSAFP

    FATTORINO E MURATORE

    Thiago è cresciuto a Gama, in Brasile, ma non ha subito preso la passione per il calcio. "Avevo otto o nove anni quando ho iniziato a giocare", ha recentemente dichiarato al sito ufficiale del Brentford. "Ho iniziato gradualmente ad amare il calcio. Era soprattutto mio fratello che mi portava alle partite nel fine settimana. Poi ho visto Cristiano Ronaldo giocare per il Manchester United e quella è stata la cosa più importante. Ho visto Ronaldo giocare e ho detto: 'Voglio essere come lui'".

    Ha iniziato ad affinare le sue abilità nel club locale Vere FC, ma il percorso di Thiago verso il calcio professionistico è stato interrotto dopo la tragica perdita di suo padre all'età di soli 13 anni. Ha continuato a lavorare come fattorino in un negozio di alimentari e muratore per sostenere sua madre, il che ha plasmato il suo carattere forte: "Mi ha aiutato come uomo e mi ha aiutato come persona. Mi ha aiutato ad apprezzare le piccole e grandi cose della vita, perché oggi guardo alla mia vita e vedo che sono privilegiato per tutto ciò che ho".

    Il Cruzeiro ha finalmente dato a Thiago la sua grande occasione all'età di 18 anni, e lui ha segnato 10 goal in 64 presenze con il club, attirando l'attenzione dell'Europa. La squadra bulgara del Ludogorets lo ha ingaggiato nel marzo 2022 e lui si è rapidamente adattato alla vita in un nuovo continente.

    Thiago ha totalizzato 32 goal e assist mentre il Ludogorets conquistava titoli di campionato consecutivi, insieme alla Coppa di Bulgaria e alla Supercoppa. Nell'estate del 2023, Thiago era ormai troppo forte per il Ludogorets, che lo ha venduto al Club Brugge per 8 milioni di euro, una cifra record per la Parva Liga.

  • FBL-BEL-PROLEAGUE-CLUB BRUGGE-UNION SGAFP

    ESPLOSIONE AL BRUGES E SALTO IN PREMIER

    Thiago ha ripagato dieci volte l'investimento del Bruges nella sua prima e unica stagione in Belgio. Ha segnato 29 goal in 55 presenze in tutte le competizioni nel 2023-24, di cui 18 in un prolifico periodo tra dicembre e gennaio, quando il Bruges ha conquistato il titolo della Pro League e ha raggiunto le semifinali della Conference League.

    Il brasiliano ha vinto il premio come miglior giovane della stagione in quest'ultima competizione, con l'ex allenatore del Bruges Ronny Deila entusiasta del suo impatto: "Thiago apporta alla squadra qualcosa che prima non avevamo. I difensori odiano giocare contro di lui. Pressa senza sosta, corre sempre e li mette sotto pressione. Oltre a questo, è anche un ragazzo fantastico, sia in campo che nello spogliatoio. Dovrebbe essere in grado di giocare in una squadra di alto livello".

    Il Brentford ha dato a Thiago la possibilità di dimostrare il suo valore quando ha battuto il proprio record di trasferimento per portarlo al Gtech Community Stadium quell'estate con un accordo da 30 milioni di sterline (40 milioni di dollari). Frank l'ha descritta come una mossa "proattiva" da parte del club dopo essersi rassegnato all'uscita di Toney, aggiungendo: "Thiago è un attaccante molto interessante che si adatta al ruolo nella nostra squadra. È un gran lavoratore e un ottimo giocatore in pressing. Ha anche una buona presenza fisica, è molto bravo in area e sa collegare il gioco. Ha un grande potenziale".

    Purtroppo, un grave infortunio ha impedito a Thiago di esprimere quel potenziale in quello che si è rivelato un inizio difficile della sua vita in Inghilterra.

  • AFC Wimbledon v Brentford - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    PRIMO ANNO IN SALITA

    Nella sua primissima partita con il Brentford, una vittoria per 5-2 in precampionato contro l'AFC Wimbledon, Thiago ha subito un infortunio al menisco ed è stato immediatamente operato. Di conseguenza, è stato costretto a saltare le prime 11 partite del Brentford in Premier League nella stagione 2024-25, facendo il suo debutto ufficiale il 23 novembre in un pareggio per 0-0 contro l'Everton.

    Il prodotto dell'accademia del Cruziero è tornato in campo dalla panchina nelle successive partite contro Leicester City e Aston Villa, prima di impressionare alla sua prima partita da titolare nella vittoria del Brentford per 4-2 sul Newcastle al Gtech. Tuttavia, è stato nuovamente messo fuori gioco dopo aver contratto un'infezione al ginocchio, con grande frustrazione di Frank.

    "Il rischio di contrarre un'infezione articolare è molto, molto basso, ma a quanto pare è l'opposto quando sei un giocatore del Brentford; invece di una probabilità del 2%, è del 98%", ha detto il boss dei Bees.

    Thiago è tornato solo all'inizio di maggio ed era abbastanza in forma solo per fare qualche apparizione nelle ultime quattro partite di campionato del Brentford. Dall'esterno, sembrava che un trasferimento da sogno si fosse trasformato in un incubo, ma sorprendentemente Thiago è riuscito a trovare abbastanza aspetti positivi da renderlo fiducioso per il suo futuro.

    "È stata una stagione di grande apprendimento per me, ho imparato a conoscere il mio corpo e come reagisce. È stata una stagione difficile dal punto di vista del gioco, ma ottima per imparare come funziona il mio corpo", ha dichiarato. "Onestamente, pensavo che trasferirmi in Inghilterra sarebbe stato più difficile, ma è andato tutto bene".

  • Brentford v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    FIN QUI UN 2025/2026 MONSTRE

    Thiago ha segnato il primo goal dell'era Andrews in uno scontro pre-stagionale con il Gil Vicente e ha finalmente aperto il suo conto competitivo nella partita d'esordio del Brentford nella nuova stagione di Premier League, trasformando un rigore nella sconfitta per 3-1 contro il Nottingham Forest. Ha raddoppiato il suo bottino nella vittoria per 2-1 contro il Sunderland, neopromosso, con un potente colpo di testa sotto la traversa dopo essersi inserito tra due difensori per raccogliere un cross di Frank Onyeka, ma il Brentford languiva al 17° posto alla fine di settembre con solo quattro punti raccolti su 15 possibili.

    La situazione è però cambiata quando la squadra di Andrews ha ospitato il Manchester United al Gtech. Il Brentford ha ottenuto una sorprendente vittoria per 3-1 e Thiago è stato il protagonista assoluto. Ha aperto le marcature con un tiro al volo fulminante nell'angolo superiore della porta, prima di portare il risultato sul 2-0 con un tiro da distanza ravvicinata nei primi 20 minuti, eccellendo per tutta la partita con le sue abilità di centravanti e mettendo in difficoltà la difesa dello United.

    Da allora, Thiago è stato una forza della natura inarrestabile. Ha anche segnato il goal della vittoria contro il Liverpool in ottobre e ha realizzato altre due doppiette nelle vittorie contro Newcastle e Burnley. Anche quando è ai margini delle partite, l'imponente attaccante rappresenta sempre una grande minaccia, come hanno imparato a loro spese i Clarets sabato scorso. Thiago si è risvegliato negli ultimi 10 minuti della partita, prima trasformando un altro rigore e poi segnando il secondo goal decisivo su assist di Jordan Henderson, anche se con l'aiuto di una deviazione.

    Thiago ha instaurato un ottimo rapporto con Henderson, così come con i compagni di attacco Dango Ouattara e Kevin Schade, che sta dando grandi frutti ai Bees. È freddo sotto porta, sia da terra che in aria, ma è anche un centravanti altruista che cerca di coinvolgere gli altri in ogni occasione.

    "Tutto ciò che rappresentiamo si riflette in Thiago", ha detto Andrews dopo la vittoria contro il Burnley. "Adoro il suo modo di giocare".

  • West Ham United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    NUMERI DA RECORD

    Thiago ha segnato più rigori di qualsiasi altro giocatore della Premier League in questa stagione (cinque), ma è anche terzo per goal segnati in campo aperto dietro Haaland e Danny Welbeck del Brighton. Le statistiche suggeriscono che la sua incredibile forma continuerà, perché è secondo per tiri in porta (19).

    Incredibilmente, il nuovo talismano del Brentford, che ora vanta un proprio coro dei tifosi basato sull'iconico brano "Gold" degli Spandau Ballet, è a soli quattro goal dal pareggiare il record di gaol segnati da un brasiliano in una singola stagione di Premier League, attualmente detenuto da Roberto Firmino, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha (15). Sarebbe una grande sorpresa se Thiago non superasse quel traguardo, dato che al Brentford restano ancora 25 partite da giocare, e probabilmente non passerà molto tempo prima che possa giocare al fianco di Martinelli e Cunha nella nazionale. Infatti, Andrews ha già confermato che il commissario tecnico del Brasile Carlo Ancelotti lo ha contattato per discutere dei progressi di Thiago.

    "È un piacere allenarlo e averlo con noi. Si gode ogni secondo che passa sul campo e nelle partite è un vero competitore. C'è stato un contatto dal Brasile", ha rivelato Andrews la scorsa settimana. "Sono molto consapevoli delle sue qualità ed è un grande sogno per lui. Quindi speriamo di poter lavorare insieme per realizzarlo un giorno".

  • Brentford v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    NUOVO 9 DEL BRASILE AI MONDIALI?

    Ancelotti ha la fortuna di poter contare su una rosa di attaccanti di livello che pochi altri paesi possono eguagliare. Oltre a Cunha e Martinelli, nomi famosi come Vinicius Jr, Raphinha e Rodrygo sono tutti in lizza per un posto in squadra, insieme al giovane prodigio del Chelsea Estevao, mentre la leggenda Neymar, afflitta da infortuni, ha una remota possibilità di entrare nella rosa della Coppa del Mondo se riuscirà a dimostrare la sua forma fisica al Santos nei prossimi mesi.

    Ciò non significa però che il sogno di Thiago sia irrealistico. La battaglia per il ruolo di attaccante titolare del Brasile è ancora aperta, con Richarlison e Joao Pedro che continuano a lottare per trovare continuità rispettivamente al Tottenham e al Chelsea, e l'ex giocatore del Botafogo Igor Jesus che deve ancora trovare il suo posto al Nottingham Forest.

    Ancelotti potrebbe optare per un falso nove la prossima estate, ma allo stato attuale Thiago potrebbe essere la sua opzione migliore. Il Brasile può attivare la modalità "Joga Bonito" e spazzare via le squadre più deboli nel torneo appena ampliato, ma contro le squadre più preparate, la presenza di Thiago potrebbe fare la differenza. Quando la palla arriva a lui, la controlla bene e raramente prende decisioni sbagliate.

    Anche la sua consapevolezza spaziale è un aspetto sottovalutato del suo gioco. Thiago sa istintivamente quando e dove effettuare le sue penetranti azioni. Con una schiera di giocatori di livello mondiale a fornirgli assist, potrebbe scatenarsi in Nord America. Naturalmente, è impossibile dire come Thiago affronterebbe il passaggio al palcoscenico più prestigioso del calcio e la pressione che ne deriva, ma ha superato le aspettative durante tutta la sua carriera, spinto da una fiducia in se stesso incrollabile.

    "È il mio obiettivo più grande", ha affermato Thiago quando gli è stato chiesto di un potenziale convocazione in Nazionale. "Quando ci arriverò, e ci arriverò, significherà che ce l'ho fatta". Con quella mentalità da fuoriclasse, tutto è possibile.

