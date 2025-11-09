Chi è Guillermo Giacomazzi, l'allenatore in panchina nel Genoa contro la Fiorentina

Giacomazzi in panchina quindi al posto di De Rossi in quanto è lui il nuovo vice allenatore del Genoa che l'ex centrocampista della Roma si è portato dietro.

Giacomazzi ha avuto una lunga carriera in Serie A, soprattutto con la maglia del Lecce, con cui ha giocato oltre 200 partite. Di ruolo centrocampista, come De Rossi, è nato in Uruguay ma ha il doppio passaporto.

Oltre al Lecce, Giacomazzi ha giocato anche con Siena, Perugia, Empoli e Palermo in Italia.