Chi è Guillermo Giacomazzi, l'allenatore in panchina nel Genoa contro la Fiorentina

Ad allenare il Genoa in panchina contro la Fiorentina c'è Guillermo Giacomazzi, il vice di Daniele De Rossi: insieme a lui anche a Roma.

Genoa-Fiorentina è la partita dei nuovi allenatori oltre ad essere uno scontro diretto tra squadre che si trovano in fondo alla classifica. Nei giorni scorsi infatti entrambi i club hanno deciso di cambiare guida tecnica.

La Fiorentina si è affidata a Paolo Vanoli che ha sosituito Stefano Pioli mentre il Genoa si è separato da Patrick Viera annunciando Daniele De Rossi  come nuovo allenatore. L'ex tecnico della Roma però non sarà in panchina per la prima gara con i rossoblù. 

Al suo posto Guillermo Giacomazzi, ovvero il vice di De Rossi. 

  • PERCHÈ DE ROSSI NON È IN PANCHINA

    De Rossi dovrà assistere dalla tribuna il delicatissimo match contro la Fiorentina allo Stadio Luigi Ferraris. Questo perché il tecnico era stato squalificato nella sua ultima partita da allenatore, nel settembre 2024, quando guidava la Roma.

    Il caso vuole che fosse proprio stata a Genova contro i rossoblù l'ultima di De Rossi sulla panchina della Roma, che fu espulso per doppia ammonizione dopo proteste eccessive nei confronti dell’arbitro Giua.

    Squalifica che De Rossi non ha scontato subito perché poi è arrivato l'esonero e che dovrà scontare quindi adesso con il Genoa. 

  • CHI È GIACOMAZZI

    Giacomazzi in panchina quindi al posto di De Rossi in quanto è lui il nuovo vice allenatore del Genoa che l'ex centrocampista della Roma si è portato dietro. 

    Giacomazzi ha avuto una lunga carriera in Serie A, soprattutto con la maglia del Lecce, con cui ha giocato oltre 200 partite. Di ruolo centrocampista, come De Rossi, è nato in Uruguay ma ha il doppio passaporto. 

    Oltre al Lecce, Giacomazzi ha giocato anche con Siena, Perugia, Empoli e Palermo in Italia. 

  • LA CARRIERA IN PANCHINA

    Giacomazzi si è ritirato nel 2015 e qualche anno dopo, nel 2020, ha iniziato a lavorare con la Nazionale maltese da vice allenatore. Da lì poi le esperienze insieme a De Rossi. 

    Alla Spal da collaborate tecnico, anche se solo per pochi mesi, e poi alla Roma da vice di De Rossi. Per lui quindi la terza esperienza insieme a De Rossi, la seconda consecutiva come vice allenatore, segnale di un legame lavorativo sempre più stretto tra i due. 

