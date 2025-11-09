Chi è Guillermo Giacomazzi, l'allenatore in panchina nel Genoa contro la Fiorentina

Genoa-Fiorentina è la partita dei nuovi allenatori oltre ad essere uno scontro diretto tra squadre che si trovano in fondo alla classifica. Nei giorni scorsi infatti entrambi i club hanno deciso di cambiare guida tecnica.
La Fiorentina si è affidata a Paolo Vanoli che ha sosituito Stefano Pioli mentre il Genoa si è separato da Patrick Viera annunciando Daniele De Rossi come nuovo allenatore. L'ex tecnico della Roma però non sarà in panchina per la prima gara con i rossoblù.
Al suo posto Guillermo Giacomazzi, ovvero il vice di De Rossi.