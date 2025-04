Antonio Cordero, il gioiello del Malaga che ha preferito il Newcastle a Barcellona e Real Madrid

Antonito Cordero, ala classe 2006, ha detto sì al Newcastle e saluterà il Malaga a costo zero: su di lui c'erano anche Barça e Real.

Quando il Real Madrid o il Barcellona sono in corsa per un giovane calciatore spagnolo, di solito per le rivali è game over. Ecco perché è ancora più sorprendente che il Newcastle abbia battuto entrambe le potenze della Liga nella corsa per assicurarsi Antonio Cordero, promessa del Malaga.

L'ala diciottenne ha firmato un ricco contratto quinquennale con il club di St. James' Park, preferendo i Magpies alle superpotenze della Liga: si unirà alla sua nuova squadra in estate. Manca solo l'annuncio ufficiale.

L'epilogo segue un lunga tira e molla contrattuale che ha visto deteriorarsi il rapporto di Cordero con il Malaga, dopo che il giocatore ha rifiutato l'opportunità di continuare a giocare nel club della sua infanzia.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma perché il Newcastle ha voluto così tanto colui che viene soprannominato Antonito?