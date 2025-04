Chi è Andrea Tabanelli: a The Couple l’ex calciatore di Lecce e Cesena, concorrente con Antonino Spinalbese

In coppa con Antonino Spinalbese, l’ex calciatore di Serie A Andrea Tabanelli è uno dei concorrenti del reality show The Couple.

Un volto noto del nostro calcio a “The Couple-Una vittoria per due”, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5, Si tratta di Andrea Tababelli, ex calciatore che nel corso della sua carriera ha indossato tra le altre le maglie di Lecce e Cesena.

Tabanelli partecipa al programma insieme ad Antonino Spinalbese, salito alla ribalta della cronaca rosa grazie alla sua storia d'amore con Belen Rodriguez, dalla quale ha avuto una figlia, Luna Marì.

Loro sono una delle 8 coppie che parteciperanno al programma e che proveranno a conquistare il montepremi da 1 milione di euro.