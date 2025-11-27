Chi è Alex Castiello, l'attaccante del Milan Primavera che potrebbe andare in panchina contro la Lazio

Santiago Gimenez non ci sarà, Christian Pulisic a meno di sorprese neppure. Ed è per questo che il Milan, di nuovo in emergenza offensiva come già era capitato più volte nelle scorse settimane, contro la Lazio potrebbe affidarsi anche ad Alex Castiello.
Il centravanti della Primavera rossonera, 18 anni, sogna la convocazione per la gara in programma sabato sera a San Siro: andrebbe in panchina al fianco di Massimiliano Allegri e delle altre seconde scelte rossonere, potendo anche entrare in campo nella ripresa o nei minuti finali. L'obiettivo, appunto, sarebbe quello di mettere una pezza alle assenze che il tecnico livornese si ritrova a dover fronteggiare.
Ma chi è Castiello? La storia dell'attaccante che indossa la maglia del Milan Primavera da pochissimi mesi, dall'estate del 2025, e che dunque si è formato altrove prima di approdare in rossonero: all'Atalanta, per la precisione.