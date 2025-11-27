Chi è Alex Castiello, l'attaccante del Milan Primavera che potrebbe andare in panchina contro la Lazio

Nato a Milano il 13 febbraio 2007, Castiello ha iniziato tra Lombardina e Alcione ma è maturato in maniera completa nel sempre florido settore giovanile dell'Atalanta. Che però, nell'estate del 2025, ha accettato la proposta del Milan e lo ha lasciato partire.

Il club rossonero lo ha acquistato a titolo definitivo e gli ha fatto firmare un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno del 2028. Nel comunicato ha precisato che l'attaccante avrebbe fatto parte "del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti". In realtà, però, è stato stabilmente inserito nella Primavera di Giovanni Renna.

Con la formazione giovanile, Castiello è sceso in campo in 10 occasioni in campionato in questa stagione: due i goal segnati. Le apparizioni col Milan Futuro sono state invece solo tre, di cui due in Serie D e una nella Coppa Italia di D contro la Varesina, partita in cui peraltro è andato a segno nonostante il ko per 3-2 della squadra di Massimo Oddo.