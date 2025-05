Tutto su Mahamadou Sangaré, il velocissimo bomber che sta per lasciare il PSG: lo aspetta il Manchester City

Il giovanissimo maliano si è trasferito a Parigi per inseguire il sogno di diventare un calciatore. Ma la sua destinazione sarà l'Etihad Stadium.

Il PSG negli ultimi anni ha acquistato Ibrahimovic, Cavani, Neymar, Mbappé, Sergio Ramos, Messi. Ma se i titoli della Ligue 1 continuavano a piovere in bacheca, il club è precipitato in un circo ritrovandosi, in molti casi, con giocatori ormai anziani e oltre il loro apice, ma con stipendi colossali. E intanto la Champions League continuava a sfuggirgli.

Dopo oltre un decennio passato a inseguire i Galacticos, il club ha finalmente capito che per tutto questo tempo aveva avuto tra le mani una miniera d'oro di talenti cresciuti nel proprio vivaio. E ora sta sfruttando questa risorsa per provare a conquistare finalmente il trofeo più ambito d'Europa. Sebbene continui a fare affidamento anche su campioni stranieri, la squadra di Luis Enrique è ora guidata da attaccanti francesi come Dembélé, Doué, Barcola. Il futuro è destinato a essere fatto in casa, con Zaire-Emery, Myare e Mayulu in rampa di lancio.

Eppure uno dei talenti più promettenti del PSG sta per lasciare Parigi e finire nelle mani di uno dei più agguerriti rivali europei. Mahamadou Sangaré ha fatto capire al resto del continente il proprio potenziale in Youth League e ora il Manchester City sta per ingaggiarlo.

GOAL vi svela tutto sul futuro fenomeno del City che, come Haaland, ha un sinistro micidiale e non è mai soddisfatto del numero di goal segnati, indipendentemente dal risultato.