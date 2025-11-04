Cherki ha qualità uniche: potrebbe diventare l’uomo in più per il Manchester City e per Guardiola

Se c'era un'aria di inevitabilità riguardo al fatto che Erling Haaland segnasse i primi due goal del Manchester City contro il Bournemouth domenica, lo stesso non si può dire dell'uomo che ha fornito entrambi gli assist. Rayan Cherki ci è riusciuto alla sua prima partita da titolare in Premier League dopo 10 settimane a causa di un infortunio, ma anche prima che si facesse male alla coscia ad agosto, c'erano molti dubbi sulla sua idoneità a giocare per Pep Guardiola.

Cherki è sotto i riflettori da quando aveva 16 anni, quando nel gennaio 2020 è diventato il giocatore più giovane a segnare un goal per il Lione. L'entusiasmo intorno a lui era immenso, ma ogni elogio sul suo talento era solitamente smorzato da commenti sulla sua personalità difficile. Mentre era al Lione è stato allenato da sei tecnici diversi ed è riuscito ad avere almeno un problema con quasi tutti loro.

In altre parole, non era esattamente un giocatore che normalmente avrebbe attirato l'attenzione di Guardiola, che ha avuto famosi scontri con personaggi difficili come Samuel Eto'o, Zlatan Ibrahimovic, Sergio Aguero e Joao Cancelo. Per questo motivo, l'acquisto di Cherki sembrava un po' un azzardo per il City, ma al momento sta dando ottimi risultati.