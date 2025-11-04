Pubblicità
Rayan Cherki Man City GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Cherki ha qualità uniche: potrebbe diventare l’uomo in più per il Manchester City e per Guardiola

Spesso considerato un talento troppo anarchico, Cherki sta smentendo la teoria secondo la quale non avrebbe potuto trovare spazio con un tecnico come Guardiola.

Se c'era un'aria di inevitabilità riguardo al fatto che Erling Haaland segnasse i primi due goal del Manchester City contro il Bournemouth domenica, lo stesso non si può dire dell'uomo che ha fornito entrambi gli assist. Rayan Cherki ci è riusciuto alla sua prima partita da titolare in Premier League dopo 10 settimane a causa di un infortunio, ma anche prima che si facesse male alla coscia ad agosto, c'erano molti dubbi sulla sua idoneità a giocare per Pep Guardiola.

Cherki è sotto i riflettori da quando aveva 16 anni, quando nel gennaio 2020 è diventato il giocatore più giovane a segnare un goal per il Lione. L'entusiasmo intorno a lui era immenso, ma ogni elogio sul suo talento era solitamente smorzato da commenti sulla sua personalità difficile.  Mentre era al Lione è stato allenato da sei tecnici diversi ed è riuscito ad avere almeno un problema con quasi tutti loro.

In altre parole, non era esattamente un giocatore che normalmente avrebbe attirato l'attenzione di Guardiola, che ha avuto famosi scontri con personaggi difficili come Samuel Eto'o, Zlatan Ibrahimovic, Sergio Aguero e Joao Cancelo. Per questo motivo, l'acquisto di Cherki sembrava un po' un azzardo per il City, ma al momento sta dando ottimi risultati.

  • Rayan Cherki Lyon 2024Getty Images

    OPINIONI CONTRASTANTI

    Rudi Garcia, l'uomo che ha fatto debuttare Cherki nel Lione, ha subito messo in guardia sul "pericolo di fargli credere di essere già uno dei migliori giocatori del pianeta". Peter Bosz, dal canto suo, ha ripetutamente escluso Cherki dalla formazione titolare, mentre Laurent Blanc ha ammesso di aver avuto "discussioni accese" con il fantasista a causa delle sue tendenze individualistiche.

    Fabio Grosso ha sminuito il talento unico di Cherki definendolo "un giocatore come tutti gli altri" e in seguito ha dichiarato: "Possiede enormi capacità tecniche, ma deve lavorare sulle altre". Pierre Sage è andato oltre, dopo aver lasciato Cherki fuori dalla formazione per diverse partite, escludendolo dalla rosa a causa di una controversia contrattuale.

    Non erano solo gli allenatori ad avere difficoltà a andare d'accordo con Cherki. In alcuni messaggi WhatsApp trapelati, il proprietario americano del Lione John Textor lo ha descritto come "un piccolo stro**o".

  • Rayan Cherki Manchester City 2025-26Manchester City FC

    40 MILIONI PER IL SUO CARTELLINO

    Cherki è sembrato finalmente maturato nella sua ultima stagione con il Lione. È stato reintegrato in prima squadra dopo aver firmato un nuovo contratto, cosa questa che significava che avrebbe potuto garantire al suo club, a corto di liquidità, una somma ingente in caso di cessione. Quando Sage è stato esonerato lo scorso gennaio, Cherki lo ha omaggiato dicendo che "lascia un'eredità eccezionale" dopo aver guidato la squadra alla salvezza nella stagione precedente.

    Cherki si è poi ingraziato il nuovo allenatore Paulo Fonseca schierandosi al suo fianco dopo che il portoghese è stato squalificato per nove mesi a causa di un duro scontro con un arbitro. Ma soprattutto, Cherki ha dato il meglio di sé in campo, offrendo prestazioni brillanti e costanti che gli hanno permesso di concludere la stagione con 12 goal e 20 assist.

    Le sue prestazioni hanno finalmente confermato le parole elogiative che erano state pronunciate su di lui in passato, come quando l'ex presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha affermato: "Cherki può essere paragonato a Messi in termini di qualità tecnica".

    Guardiola, che ha saputo tirare fuori il meglio da Messi al Barcellona, ha deciso di puntare su Cherki, che ha compiuto 22 anni solo ad agosto. Il City ha dovuto sborsare solo 40 milioni di euro per il suo cartellino poiché al giocatore restava ancora un anno di contratto con il Lione, il che significa che il trasferimento ha rappresentato più vantaggi che svantaggi.

  • Wolverhampton Wanderers v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    "MAI VISTO UNO TANTO BRAVO"

    Vale la pena ricordare che Messi, descritto da alcuni compagni di squadra del Barcellona come "Il piccolo dittatore", non era esattamente facile da allenare. Dopotutto, è stato proprio l'otto volte vincitore del Pallone d'Oro a mandare un messaggio a Guardiola mentre tornava a casa dopo una partita per dirgli quanto fosse arrabbiato per essere stato costretto a giocare in secondo piano rispetto a Ibrahimovic. Alcuni giocatori, però, meritano delle eccezioni.

    E anche se Aulas potrebbe aver esagerato un po' - o aver cercato di aumentare il valore di Cherki - quando lo ha paragonato a Messi, non è certo l'unico a considerarlo un talento generazionale. L'ex terzino del City Gael Clichy ha lavorato con Cherki come assistente allenatore di Thierry Henry nella nazionale francese Under 21 e ha riservato per lui splendide lodi.

    "Se parliamo della qualità del giocatore, non ho mai visto nessuno così bravo - ha detto Clichy a GOAL - È una dichiarazione importante, ma credo che se riuscirà a portare il suo gioco senza palla a un certo livello, potremmo parlare di un giocatore in grado di raggiungere i numeri di Kevin De Bruyne, perché negli spazi ristretti, nelle zone chiave del campo, è in grado di creare pericolo. Ed è proprio quello che vuole il City".

  • Rayan Cherki Manchester City 2025-26Ge

    "DEVE MIGLIORARE SENZA PALLA"

    Cherki ha punito la pressione alta del Bournemouth domenica, ma Clichy ritiene che sarà più utile quando il City affronterà avversari più ostinati che si accontentano di difendere per 90 minuti. In altre parole, le partite in cui il City tende a faticare di più.

    "Quando giochi contro una squadra con un blocco basso e una difesa a cinque, non c'è molto spazio. Quindi devi avere qualità sulle fasce, cosa che secondo me manca un po' al City. Sai, si passa da Raheem Sterling, Riyad Mahrez e Leroy Sane che per me, come terzino, erano un incubo da affrontare. Penso che abbiano perso questo".

    Clichy non ha nascosto l'area in cui Cherki deve migliorare: "Dovrà essere in grado di dimostrare che senza palla, senza possesso, può giocare bene, perché sappiamo che questo è il suo problema. Questo è il suo punto debole. Era il suo punto debole quando era con noi in Francia. Finora, da quello che ho visto in Inghilterra, questo è ciò che la gente pensa di lui. Quindi, se Pep riuscirà a portarlo a un livello diverso quando non ha il possesso palla, penso che diventerà un giocatore straordinario per il City. E penso che questo sia il tipo di giocatore che Pep vuole. Ora nella Premier League non si tratta solo di avere la palla, ma anche di come si gestiscono le transizioni. E questo è il grande compito che attende Pep".

  • Manchester City v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    UN ANTICONFORMISTA

    C'erano stati segnali precoci che lo stile spettacolare di Cherki potesse dare fastidio a Guardiola, come quando quando ha perso palla al suo debutto contro il Wydad Casablanca nel Mondiale per Club. I vantaggi del suo stile di gioco anticonformista sono stati evidenti anche al suo debutto in Premier League contro il Wolverhampton, quando ha servito Nico O'Reilly con un passaggio di tacco e poi ha raccolto la palla per segnare il quarto goal del City.

    Ma Cherki non ha potuto dare ulteriori prove del suo talento perché si è infortunato durante il suo debutto in casa, nella sconfitta per 2-0 contro il Tottenham. Sono seguiti più di due mesi di stop, prima di tornare nella formazione titolare contro lo Swansea in Carabao Cup e ha rubato la scena colpendo il palo, servendo Omar Marmoush con un tocco abile e poi segnando il terzo goal.

    Ha dimostrato di essersi completamente ripreso dall'infortunio giocando titolare contro il Bournemouth meno di quattro giorni dopo e ha servito Haaland per il goal, prima con un colpo di testa e poi con un passaggio al volo. È sempre più chiaro che l'intero piano tattico del City è ora basato sul portare la palla a Haaland dove è più pericoloso, e dopo aver fallito nel farlo in modo efficace nella precedente partita contro l'Aston Villa, Cherki ha trovato incredibilmente facile individuare il vero uomo più pericoloso.

  • Swansea City v Manchester City - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    "UN LEGAME UNICO CON GLI ATTACCANTI"

    Guardiola ha elogiato il "coraggio di giocare" di Cherki dopo la partita, sottolineando anche "il suo talento speciale, il legame che hacon i compagni in attacco è unico". Ma l'intervista pre-partita dell'allenatore a Sky Sports ha fornito ulteriori dettagli sul perché apprezza Cherki e, soprattutto, sul perché è disposto a tollerare il suo carattere individualista.

    "Tutti gli allenatori giocano a scacchi, dicendo ai giocatori 'Devi fare questo, devi fare quello', mentre lui è un po' uno spirito libero. È un giocatore speciale ed è così giovane, speriamo che possa essere aperto e consapevole di imparare ciò che la squadra ha bisogno da lui con o senza palla e tutte le azioni di cui abbiamo bisogno. Ma ovviamente lui porta in avanti qualcosa di unico".

    Guardiola è forse più di ogni altro allenatore noto per trattare i suoi giocatori come pedine degli scacchi, ed è famoso per aver sfruttato tutta l'imprevedibilità e la magia di Jack Grealish per renderlo più prezioso per la sua squadra del City. Ma anche se non lascerà Cherki completamente libero di fare ciò che vuole, lo considera già parte di una categoria di giocatori di cui si fida per fare ciò che ritiene giusto in attacco.

    "Nei grandi club servono talento e disciplina - ha aggiunto - La disciplina consiste semplicemente nell'essere tutti uniti e decidere cosa dobbiamo fare. Dobbiamo farlo, altrimenti giocare a calcio moderno è impossibile.  Dopo di che, nell'ultimo terzo di campo, non ho mai detto a Raheem Sterling, Savinho, Leroy Sane o Riyad Mahrez 'Ora devi andare a sinistra o a destra'. Basta seguire il proprio talento, inventare qualcosa nell'ultimo terzo di campo".

    Cherki è sempre stato in grado di dare il meglio di sé nell'ultimo terzo di campo, ma ora ha il vantaggio aggiuntivo di lavorare con l'attaccante più letale del mondo. E se riuscirà a mantenere il suo feeling con Haaland e a capire cosa Guardiola vuole che faccia quando non è in attacco, si rivelerà un vero affare.

