Svelato il nuovo rituale del Chelsea durante l'intervallo: è guidato da capitan Reece James
L'ottimo inizio di stagione del Chelsea
Maresca ha supervisionato un'impressionante stagione d'esordio a Stamford Bridge la scorsa stagione, guidando la squadra al quinto posto in classifica e riportandola in Champions League.
L'allenatore italiano, inoltre, ha apportato alcune modifiche durante la pausa stagionale, ingaggiando giocatori chiave come Liam Delap e Joao Pedro per rafforzare l'attacco, oltre ad alcuni rinforzi in difesa.
La ricostruzione della squadra ha dato i suoi frutti finora per i Blues, che hanno iniziato la stagione 2025-26 in maniera positiva.
Il Chelsea è reduce da una serie di sette partite senza sconfitte e non ha perso una partita in tutte le competizioni da quando è stato sconfitto per 2-1 dal Sunderland in ottobre.
Attualmente il Chelsea è a sei punti dalla capolista Arsenal dopo il pareggio contro i Gunners lo scorso fine settimana e si trova al settimo posto nella classifica della Champions League con tre vittorie nelle prime cinque partite.
James ha introdotto un nuovo rituale al Chelsea
Il capitano del Chelsea James ha giocato regolarmente sotto la guida di Maresca in questa stagione e ha impressionato nel suo nuovo ruolo di centrocampista difensivo. Nell'ultima stagione era stato criticato dall'allenatore, che aveva dichiarato di aspettarsi di più dal calciatore della nazionale inglese.
In questa stagione, James ha ideato un nuovo rituale da svolgere in campo per la squadra, in cui tutti i giocatori devono riunirsi vicino al cerchio di centrocampo durante l'intervallo prima di uscire insieme dal campo. Il Sun riporta che il motivo alla base di tale rituale è quello di dare maggiore unione alla squadra. Un gesto del genere crea un senso di appartenenza tra i giocatori.
Hanno iniziato il rituale durante la partita contro il Tottenham Hotspur il mese scorso, vinta per 1-0 con un goal di Joao Pedro.
Elogiato per la sua prestazione da centrocampista
Dopo la vittoria per 2-0 del Chelsea sul Burnley il mese scorso, Maresca aveva elogiato il capitano del club e aveva anche spiegato perché sta schierando il terzino in un nuovo ruolo a centrocampo.
Maresca ha dichiarato al sito ufficiale del club: "Penso che ieri avessimo bisogno di un po' più di fisicità a centrocampo. Ci aspettavamo che schierassero Sarr, Bentancur e Palhinha. Non ci aspettavamo che schierassero quattro centrocampisti, perché poi ha giocato anche Bergvall".
"Penso che Reece stia facendo un ottimo lavoro quando gioca come centrocampista, sta facendo un ottimo lavoro quando gioca come terzino e sta facendo un ottimo lavoro in termini di leadership con i giocatori nello spogliatoio".
James titolare ai Mondiali?
James ha giocato nella penultima partita di qualificazione ai Mondiali dell'Inghilterra contro la Serbia il mese scorso, dopo aver saltato la pausa di ottobre con la squadra di Tuchel a causa di un infortunio.
Il terzino, che ha subito diversi infortuni dall'inizio della sua carriera, è rimasto più o meno indenne nella stagione 2025-26. Gioca regolarmente con i Blues in Premier League e in Europa e ora sta lottando duramente per un posto nella formazione titolare dell'Inghilterra ai Mondiali del prossimo anno in Nord America.
Il 25enne tornerà in campo mercoledì, quando i Blues affronteranno il Leeds United in Premier League.
