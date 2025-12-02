Svelato il nuovo rituale del Chelsea durante l'intervallo: è guidato da capitan Reece James

Dopo la vittoria per 2-0 del Chelsea sul Burnley il mese scorso, Maresca aveva elogiato il capitano del club e aveva anche spiegato perché sta schierando il terzino in un nuovo ruolo a centrocampo.

Maresca ha dichiarato al sito ufficiale del club: "Penso che ieri avessimo bisogno di un po' più di fisicità a centrocampo. Ci aspettavamo che schierassero Sarr, Bentancur e Palhinha. Non ci aspettavamo che schierassero quattro centrocampisti, perché poi ha giocato anche Bergvall".

"Penso che Reece stia facendo un ottimo lavoro quando gioca come centrocampista, sta facendo un ottimo lavoro quando gioca come terzino e sta facendo un ottimo lavoro in termini di leadership con i giocatori nello spogliatoio".