C. Fabregas

Cesc Fabregas potrebbe guidare il Como contro la sua ex squadra, il Barcellona, nella partita inaugurale della stagione 2025-26.

Cesc Fabregas potrebbe tornare a Barcellona ma non per sostituire Flick sulla panchina blaugrana. Almeno per ora.

Dopo l'ottima stagione alla guida del Como, infatti, la società lariana sarebbe una delle candidate a partecipare al Trofeo Gamper 2025/2026.

Per l'ex centrocampista si tratterebbe di un ritorno a casa, dato che Fabregas è cresciuto nella Masia e ha poi giocato col Barcellona dal 2011 al 2014.