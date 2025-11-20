Caso plusvalenze: De Laurentiis rinviato a giudizio per gli affari Manolas e Osimhen

Gli avvocati Gaetano Scalise, Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada, legali di De Laurentiis, ad Adnkronos hanno affermato:

"Siamo assolutamente stupiti della decisione del giudice. È la dimostrazione sempre di più di come l’udienza preliminare sta diventando uno snodo inutile finché non avremo a che fare con un giudice veramente terzo. Qui c'erano tutti i presupposti per prosciogliere gli imputati perché la procura, anzi la Guardia di Finanza ha sbagliato anche nell’applicazione dei principi contabili".

"Purtroppo, finché non ripristiniamo la motivazione per i decreti di rinvii a giudizio questo sarà il destino di molti processi. L’accusa, i pubblici ministeri, hanno evidenziato nella requisitoria che in questa vicenda il Napoli non ha ricevuto nessun vantaggio".