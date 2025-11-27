"Sono così fortunata che ho un grande gruppo di persone pienamente di supporto intorno a me” le parole della giocatrice anonima al New York Times. Anonima, di fatto, perchè ha potuto continuare a giocare in attesa della decisione dell'agenzia.

“Il mio club ha gestito la situazione professionalmente e mi ha aiutato molto. Spero sinceramente che i giocatori saranno protetti meglio in futuro. Bisogna credere nel processo e che è giusto, giusto e per il bene dello sport".

Dal Valerenga, però, arrivano forti dubbi:

“Le regole per come sono strutturate oggi possono portare a sospendere per anni un atleta innocente.

“Il processo – e il risultato – sembrano alquanto arbitrari: se l’ADNO non fosse stato in grado di identificare il granulato come fonte la mia situazione sarebbe stata molto più difficile. Sei estremamente attento, segui tutte le regole e finisci comunque per essere trascinato in un caso come questo. Mostra quanto sei vulnerabile come atleta".