Alla base di tutto ci sono i due gravi infortuni che il Napoli ha avuto in questa prima parte di stagione (oltre a quello di Romelu Lukaku in estate). Prima si è fatto male De Bruyne, poi Anguissa.

E per entrambi si è trattato di infortuni seri che li terranno fuori per diverso tempo. Per Anguissa, che si è fatto male con la Nazionale, i tempi di recupero sono fissati dai 2 ai 3 mesi, e quindi difficilmente sarà disponibile prima di febbraio.

Anche per De Bruyne il 2025 è finito (da un bel po'); il belga, che si è operato, potrà rientrare dopo metà solo dopo metà febbraio. Un periodo lungo senza due giocatori così importanti e che limitano le opzioni di Conte a centrocampo.