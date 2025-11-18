Pubblicità
Eljif Elmas Napoli
Andrea Ajello

Cambia tutto per Elmas, da riserva a titolare del Napoli: senza Anguissa e De Bruyne toccherà a lui

All'improvviso si aprono gli spazi per Elmas, il macedone con gli infortuni lunghi di Anguissa e De Bruyne è il favorito per giocare.

Eljif Elmas è tornato a Napoli in sordina, quasi sottotraccia quest'estate, quando il club ha deciso di puntare nuovamente sul centrocampista macedone per allungare la rosa e avere delle riserve affidabili.

Elmas d'altronde è sempre stato un vero e proprio jolly, anche nella prima esperienza in Italia. La situazione in casa Napoli però, e in particolare del centrocampo, cambia però ora gli scenari e le prospettive per l'ex Lipsia.

Il classe 1999 infatti può sfruttare le assenze di Kevin De Bruyne e Frank Anguissa per conquistarsi un ruolo di primo piano all'interno della squadra di Antonio Conte, che comunque ha dimostrato di fidarsi del giocatore

Ma sarà quindi  lui il nuovo titolare del Napoli e come lo impiegherà Conte?

  • EMERGENZA A CENTROCAMPO PER IL NAPOLI

    Alla base di tutto ci sono i due gravi infortuni che il Napoli ha avuto in questa prima parte di stagione (oltre a quello di Romelu Lukaku in estate). Prima si è fatto male De Bruyne, poi Anguissa.

    E per entrambi si è trattato di infortuni seri che li terranno fuori per diverso tempo. Per Anguissa, che si è fatto male con la Nazionale, i tempi di recupero sono fissati dai 2 ai 3 mesi, e quindi difficilmente sarà disponibile prima di febbraio. 

    Anche per De Bruyne il 2025 è finito (da un bel po'); il belga, che si è operato, potrà rientrare dopo metà solo dopo metà febbraio. Un periodo lungo senza due giocatori così importanti e che limitano le opzioni di Conte a centrocampo.

  • ELMAS IL FAVORITO PER GIOCARE

    Considerando le certezze Lobotka e McTominay, chi occuperà la terza casella a centrocampo? Conte ha due vere soluzioni; la prima è quella di spostare come mezzala Gilmour, come ha fatto anche nella passata stagione in alcune circostanze. E l'altra è utilizzare in quel ruolo Elmas.

    Il macedone per caratteristiche è quello che può ricoprire la posizione di mezzala in maniera più naturale, se pur ovviamente con profonde differenze rispetto ad Anguissa. 

    Considerando poi come Gilmour potrebbe essere utilizzato per far rifiatare Lobotka con i tanti impegni ravvicinati, aumentano le possibilità che sia proprio Elmas a diventare il nuovo titolare a centrocampo. 

  • QUANTO HA GIOCATO ELMAS IN STAGIONE

    Elmas nonostante non partisse certo come titolare ha comunque già avuto abbastanza minutaggio. In totale è stato in campo per 433 minuti. Non poco visto anche che è arrivato alla fine del mercato. 

    In parte Elmas poteva essere già considerato come un co-titolare; sempre in campo dal primo minuto infatti nelle ultime quattro partite tra campionato e Champions. 

  • TRE RUOLI CON CONTE

    Tra le qualità principali di Elmas senza dubbio la duttilità e la capacità di giocare in diverse posizioni del campo. Basti pensare che in meno di due mesi Conte lo ha già utilizzato in tre differenti ruoli. 

    Da esterno sinistro d'attacco, come nell'ultima occasione a Bologna, ma anche da regista di centrocampo quando erano fuori sia Lobotka che Gilmour. E poi ovviamente come mezzala di sinistra, quella che sarebbe la sua posizione naturale e dove sarà utilizzato con più costanza da qui in avanti. 

