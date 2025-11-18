Eljif Elmas è tornato a Napoli in sordina, quasi sottotraccia quest'estate, quando il club ha deciso di puntare nuovamente sul centrocampista macedone per allungare la rosa e avere delle riserve affidabili.
Elmas d'altronde è sempre stato un vero e proprio jolly, anche nella prima esperienza in Italia. La situazione in casa Napoli però, e in particolare del centrocampo, cambia però ora gli scenari e le prospettive per l'ex Lipsia.
Il classe 1999 infatti può sfruttare le assenze di Kevin De Bruyne e Frank Anguissa per conquistarsi un ruolo di primo piano all'interno della squadra di Antonio Conte, che comunque ha dimostrato di fidarsi del giocatore
Ma sarà quindi lui il nuovo titolare del Napoli e come lo impiegherà Conte?