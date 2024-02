Come giocherà il Napoli con Calzona: modulo, formazione e titolari

Con Francesco Calzona il Napoli tornerà stabilmente al 4-3-3, riesumando impronte Sarriste: "Movimento, pochi tocchi e qualità negli ultimi 30 metri".

Garcia, Mazzarri, ora Francesco Calzona.

In casa Napoli il film post-Scudetto regala un nuovo colpo di scena, col terzo cambio allenatore in una stagione dai contorni tanto inattesi quanto caotici.

L'articolo prosegue qui sotto

Calzona vuol dire provare a rimettere sui binari tecnico-tattici una squadra frastornata da ribaltoni e trend negativi, facendo del 4-3-3 il dogma su cui poggiarsi per salvare un 2023/2024 fin qui - tra scelte e rendimento - fallimentare.

Il ct della Slovacchia, che ricoprirà il doppio incarico tra Nazionale e traghettatore azzurro, si appresta a far leva su ideali che dalle parti di Fuorigrotta hanno convinto e fatto sognare, ossia quelli del suo mentore Maurizio Sarri.

Sì: il Napoli di Calzona, perlomeno sulla carta, sarà di impronta Sarrista. Un calcio dinamico basato sulla ricerca della vittoria attraverso l'estetica, come avvenuto nel triennio in cui l'attuale tecnico della Lazio è rimasto ai piedi del Vesuvio, condito da reminiscenze Spallettiane, forte delle esperienze maturate da vice di Mau e nello staff di Big Luciano ed alimentate poi dal sostituto di Mazzarri nel percorso 'in proprio'.

Come giocherà il Napoli di Calzona? Modulo, formazione e titolari.