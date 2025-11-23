Calhanoglu-Modric, cervelli da derby: Inter-Milan passa anche per i loro piedi

Se al talento abbini la continuità, non puoi che ritrovarti al top.
Il top è anche l'habitat stagionale nel quale Hakan Calhanoglu e Luka Modric hanno condotto Inter e Milan, pronte ad incrociarsi questa sera in un derby che non può non essere considerato da Scudetto.
Lo dice la classifica attuale, lo dicono i numeri, lo dice la presenza in regia di due tra i più forti centrocampisti capaci di fondere qualità e testa.
San Siro li porterà ad incrociarsi sulla stessa porzione di prato, all'insegna di una sfida nella sfida che promette spettacolo.