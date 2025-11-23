Calhanoglu-Modric, cervelli da derby: Inter-Milan passa anche per i loro piedi

Partiamo da Calha, al passo d'addio in estate ed ora addirittura vicino al rinnovo. Con l'Inter sembrava finita, il ritorno in patria pareva ad un passo, con le parole di fuoco di Lautaro post uscita dal Mondiale per Club ad accrescere le possibilità di un divorzio.

Invece no, perché il caso è stato appianato e le vacanze estive sono servite a tutti per ricomporre i cocci di un mosaico che sembrava stesse andando in frantumi. Hakan è tornato ad Appiano più motivato che mai, ha chiarito col Toro e si è messo a disposizione di Chivu, mostrando quell'umiltà e quella disponibilità a più riprese decantate dall'allenatore rumeno nelle interviste pre e post gara coccolando la sua nuova creatura.