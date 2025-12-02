Calciomercato Juventus, a gennaio arriva un sostituto di Vlahovic? Il piano bianconero per l'attacco

Dopo l'infortunio di Vlahovic, difficilmente la Juventus rimarrà con l'attuale reparto d'attacco.

Vlahovic è del resto in scadenza a giugno e già a gennaio potrà cominciare a valutare una sua eventuale nuova squadra, ragion per cui il suo sostituto arriverebbe semplicemente prima del previsto. Nonostante il discorso rinnovo fosse nuovamente sul tavolo, la possibilità di una conferma risulta attualmente inferiore rispetto al suo addio.

Oltre al discorso rinnovo, la Juventus acquisterà probabilmente una nuova punta per la situazione dei suoi due attaccanti rimasti: David ha deluso e secondo alcune indiscrezioni potrebbe persino essere ceduto a gennaio nonostante l'infortunio di Vlahovic, mentre Openda risulta essere un grande punto interrogativo, che comunque verrà riscattato in estate sulla base del prestito con obbligo.

"Per i tempi è bene parlare con i medici, sono loro che sanno le cose" ha detto Spalletti a proposito del k.o ."Secondo me 2-3 mesi passano, poi il medico sarà più preciso. Il calcio in generale è un pallone che gira e che ruzzola occasioni di continuo. Nel suo rotolarsi il pallone mette a disposizione occasioni, tutto sta nel saperle cogliere, saperle vedere e quindi è possibile tutto, ma io preferivo avere Vlahovic a disposizione perché era molto concentrato a far bene e dentro la squadra".