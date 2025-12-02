Pubblicità
Dusan Vlahovic Kenan Yildiz Fiorentina Juventus Serie A
Francesco Schirru

Calciomercato Juventus, a gennaio arriva un sostituto di Vlahovic? Il piano bianconero per l'attacco

Cosa succede dopo l'infortunio di Vlahovic? Spalletti può contare solamente sui deludenti Openda e David in vista di un imminente sessione invernale che potrebbe cambiare il reparto d'attacco.

Da possibile partente in estate, Dusan Vlahovic è risultato essere al contrario il titolare della Juventus 2025/2026. Complice un David non ancora ambientatosi in Italia e un Openda allo stesso modo non decisivo, il serbo è stato utilizzato dal primo minuto in più occasioni rispetto ai colleghi d'attacco. Ora, gli unici rimasti.

Nell'ultimo turno di Serie A, infatti, Vlahovic ha subito un infortunio che lo terrà fuori per il resto del 2025, nonchè per gennaio e forse anche per febbraio. Nonostante il serbo non sia stato certo fenomenale in termini di media reti, Spalletti contava su di lui per guidare l'attacco, speranzoso di vedere l'ex Fiorentina più continuativo nel corso di dicembre. Invece, k.o e tutto da rifare.

David e Openda hanno deluso le aspettative fin qui, o semplicemente non hanno ancora avuto modo di prendere per mano Madama. In questa situazione piovuta sul capo di Spalletti, il mercato di gennaio si avvicina: la Juventus è pronta a investire per un sostituto di Vlahovic?

  • LA JUVE ACQUISTA UNA PUNTA A GENNAIO?

    Dopo l'infortunio di Vlahovic, difficilmente la Juventus rimarrà con l'attuale reparto d'attacco. 

    Vlahovic è del resto in scadenza a giugno e già a gennaio potrà cominciare a valutare una sua eventuale nuova squadra, ragion per cui il suo sostituto arriverebbe semplicemente prima del previsto. Nonostante il discorso rinnovo fosse nuovamente sul tavolo, la possibilità di una conferma risulta attualmente inferiore rispetto al suo addio.

    Oltre al discorso rinnovo, la Juventus acquisterà probabilmente una nuova punta per la situazione dei suoi due attaccanti rimasti: David ha deluso e secondo alcune indiscrezioni potrebbe persino essere ceduto a gennaio nonostante l'infortunio di Vlahovic, mentre Openda risulta essere un grande punto interrogativo, che comunque verrà riscattato in estate sulla base del prestito con obbligo.

    "Per i tempi è bene parlare con i medici, sono loro che sanno le cose" ha detto Spalletti a proposito del k.o ."Secondo me 2-3 mesi passano, poi il medico sarà più preciso. Il calcio in generale è un pallone che gira e che ruzzola occasioni di continuo. Nel suo rotolarsi il pallone mette a disposizione occasioni, tutto sta nel saperle cogliere, saperle vedere e quindi è possibile tutto, ma io preferivo avere Vlahovic a disposizione perché era molto concentrato a far bene e dentro la squadra".

  • Fulham v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    I NOMI PER IL DOPO VLAHOVIC

    Attualmente la Juventus non è certo vicina a un sostituto di Vlahovic, nè si è mossa concretamente per una nuova punta, ma le valutazioni per arrivare ad un centravanti in grado di supportare l'attacco fino a giugno non mancano.

    Zirkzee è accostato alla Juventus da tempo e potrebbe tornare in Serie A a gennaio, ma in questo senso la Roma sembra essere davanti ai bianconeri.

    Altre possibili piste porterebbero la Juventus verso un'altra vecchia voce com Fullkrug, mentre Pellegrino del Parma piace, ma rappresenterebbe maggiormente un'eventualità per l'estate. A completare il quadro delle indiscrezioni anche Fabio Silva.

  • YILDIZ COME SOLUZIONE INVERNALE

    Openda, David e... Yildiz. Il turco, trascinatore della Juventus in questi primi mesi, tanto che Madama sembra essere dipendente dalle sue prestazioni, potrebbe essere impiegato come attaccante principale dei bianconeri e non più come supporto alla punta.

    "Sì Yildiz, può giocare da terminale offensivo perché questi giocatori che hanno questa qualità se li avvicini al pollaio diventa più facile trovarsi nelle condizioni di tirare in porta e buttano via meno roba".

    Parole e musica di Spalletti in vista della partita di Coppa Italia contro l'Udinese, che spiegano come Yildiz possa alla fine essere la soluzione interna per tappare l'infortunio di Vlahovic.

    Qualora Yildiz venga scelto come nuovo nove, però, la Juventus potrebbe muoversi a centrocampo, mentre la voce sull'addio di David perderebbe notevolmente forza.

  • LE PAROLE DI COMOLLI

    Nei primi giorni di novembre, l'ad Comolli aveva mandato un chiaro messaggio ai tifosi. L'argomento? Il mercato di gennaio, verso cui i fans non avrebbero dovuto porre grandi speranze.

    "Abbiamo alcuni vincoli: il fair play finanziario ci impone attenzione" le parole di Comolli. "Abbiamo ricevuto una lettera dall’ente controllante. Quello che faremo a gennaio sarà molto difficile e monitorato dall’Uefa. Non abbiamo piani particolari. Ci guarderemo attorno ma niente di particolare"

    Insomma, qualora la Juventus acquisti un attaccante per sostituire Vlahovic o in vista dell'eventuale addio dello stesso a parametro zero, non arriverà certo un fuoriclasse in grado di stravolgere il reparto offensivo bianconero.

