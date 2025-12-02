Calciomercato Juventus, a gennaio arriva un sostituto di Vlahovic? Il piano bianconero per l'attacco

Da possibile partente in estate, Dusan Vlahovic è risultato essere al contrario il titolare della Juventus 2025/2026. Complice un David non ancora ambientatosi in Italia e un Openda allo stesso modo non decisivo, il serbo è stato utilizzato dal primo minuto in più occasioni rispetto ai colleghi d'attacco. Ora, gli unici rimasti.
Nell'ultimo turno di Serie A, infatti, Vlahovic ha subito un infortunio che lo terrà fuori per il resto del 2025, nonchè per gennaio e forse anche per febbraio. Nonostante il serbo non sia stato certo fenomenale in termini di media reti, Spalletti contava su di lui per guidare l'attacco, speranzoso di vedere l'ex Fiorentina più continuativo nel corso di dicembre. Invece, k.o e tutto da rifare.
David e Openda hanno deluso le aspettative fin qui, o semplicemente non hanno ancora avuto modo di prendere per mano Madama. In questa situazione piovuta sul capo di Spalletti, il mercato di gennaio si avvicina: la Juventus è pronta a investire per un sostituto di Vlahovic?