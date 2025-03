Serie C

La sessione estiva del calciomercato che inaugurerà la stagione 2025/2026 si aprirà il 1° luglio e si concluderà il 1° settembre alle ore 20:00.

Ufficiali le date di inizio e chiusura del calciomercato estivo 2025/2026.

Nonostante al termine di questa stagione manchino ancora due mesi, la FIGC ha reso noto i momenti in cui si aprirà e terminerà la finestra che inaugurerà la prossima annata in cui i club di Serie A, Serie B e Serie C potranno effettuare acquisti e cessioni.

Quando inizia il mercato estivo? Quando finisce e a che ora?