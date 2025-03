All'interno del preoccupante aumento della cocaina nel calcio inglese: un grave problema per i tifosi

L'uso di droghe di classe A si è diffuso in tutti i livelli del calcio in Inghilterra, con pericolose conseguenze per i fans.

È un sabato di agosto nuvoloso ma piuttosto caldo a Manchester, un paio d'ore prima che il Manchester United ospiti il Nottingham Forest all'Old Trafford. La folla non è ancora arrivata, anche se molte persone si stanno avvicinando alla zona dello stadio. Ma un tifoso, probabilmente poco più che ventenne e con indosso una replica della divisa, si comporta in modo piuttosto diverso dagli altri. Sembra sniffare cocaina attraverso un tubo mentre cammina per strada.

È sconvolgente assistere a un uso così palese di droghe in pieno giorno, nel primo pomeriggio. Eppure non è affatto una scena fuori dal comune nei tempi moderni. Non è un segreto che la gente assuma cocaina alle partite di calcio e non è nemmeno un fenomeno nuovo. Ma nel 2025 non sono solo i teppisti a fare uso di cocaina durante le partite di calcio, o i professionisti benestanti.

Basta prestare attenzione al comportamento dei tifosi in qualsiasi stadio, dalla Premier League ai tornei internazionali di alto livello fino ai livelli più bassi del calcio inglese, per trovare alcuni indizi.