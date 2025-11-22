Cagliari-Genoa dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La sfida di Serie A tra Cagliari e Genoa sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 2, canale 215 di Sky.

