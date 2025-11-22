Pubblicità
Yerry Mina CagliariGetty Images
Nino Caracciolo

Cagliari-Genoa dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Cagliari e Genoa avversarie nella 12ª giornata di Serie A 2025/2026: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Punti importanti in chiave salvezza quelli che mette in palio la sfida dell’Unipol Domus tra Cagliari e Genoa, partita valida per la dodicesima giornata di campionato.

La formazione sarda si presenta a questo match da quattordicesima in classifica con 10 punti e nell’ultimo turno prima della sosta ha pareggiato per 0-0 contro il Como.

Il nuovo Genoa di Daniele De Rossi cerca punti per abbandonare il terzultimo posto in classifica (7 i punti ottenuti nelle prime undici giornate): dopo l’esonero di Vieira i rossoblù hanno ottenuto un successo e un pareggio.

Tutte le info su Cagliari-Genoa: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.

  • CAGLIARI-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Cagliari-Genoa
    • Data: sabato 22 novembre 2025
    • Orario: 15:00
    • Canale TV: DAZN, DAZN 2 (canale 215)
    • Streaming: DAZN
  • FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI-GENOA

    CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Palestra; Prati, Deiola, Folorunsho; Felici; Esposito, Borrelli. All.: Pisacane.

    GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. All.: De Rossi.

  • ORARIO CAGLIARI-GENOA

    Cagliari-Genoa, gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026, si disputa sabato 22 novembre 2025 all’Unipol Domus di Cagliari.Il  fischio d’inizio del match è previsto alle ore 15:00.

  • DOVE VEDERE CAGLIARI-GENOA IN TV

    La sfida di Serie A tra Cagliari e Genoa sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

    Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 2, canale 215 di Sky.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • CAGLIARI-GENOA IN DIRETTA STREAMING

    Sarà possibile seguire Cagliari-Genoa anche in diretta streaming: per farlo sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra specifica dell’evento.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    DAZN ha affidato la telecronaca del match Cagliari-Genoa a Gabriele Giustiniani.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Sarà possibile inoltre seguire Cagliari-Genoa anche su GOAL grazie alla nostra diretta testuale con tutti gli aggiornamenti sulle formazioni e i momenti salienti dell’incontro valido per la 12ª giornata del campionato di Serie A.

