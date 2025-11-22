Cagliari-Genoa dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Punti importanti in chiave salvezza quelli che mette in palio la sfida dell’Unipol Domus tra Cagliari e Genoa, partita valida per la dodicesima giornata di campionato.
La formazione sarda si presenta a questo match da quattordicesima in classifica con 10 punti e nell’ultimo turno prima della sosta ha pareggiato per 0-0 contro il Como.
Il nuovo Genoa di Daniele De Rossi cerca punti per abbandonare il terzultimo posto in classifica (7 i punti ottenuti nelle prime undici giornate): dopo l’esonero di Vieira i rossoblù hanno ottenuto un successo e un pareggio.
Tutte le info su Cagliari-Genoa: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.